ابن الوز مش عوام.. جدل حول أبناء نجوم الكرة.. نجل شوبير أبرزهم وسيف جعفر آخرهم

حالة من الجدل شهدتها الساحة الرياضية المصرية أمس، السبت، بسبب تسريب عقد سيف فارق جعفر، ناشئ لاعب الزمالك، ونجل فاروق جعفر، أحد أبرز أساطير القلعة البيضاء، على مر تاريخها.









ووفقا للتسريبات التي خرجت أمس، السبت، فإن نجل فاروق جعفر يتقاضى 6 ملايين جنيه على مدار 5 سنوات، وهو مبلغ خرافي النسبة للاعب لم يتم تصعيده للفريق الأول حتى الآن.





وسرعان ما خرج فاروق جعفر ونفى صحة هذا العقد، مؤكدا أن نجله يتقاضى حوالي 600 ألف جنيه فقط، وكل ما تردد عن حصوله على 6 ملايين جنيه غير صحيح.







ودائما ما تحيط حالة من الجدل بأبناء النجوم، حيث يتهمهم البعض بأنهم دخلوا الوسط الكروي بالواسطة، فيما يرى البعض الآخر أنهم يمتلكون الموهبة الكافية لللاعب في أكبر الأندية.









ويستعرض "صدى البلد" أبناء نجوم القطبين في الأهلي والزمالك، بعد حالة الجدل الأخيرة:





مصطفى شوبير:

أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول مصطفى شوبير، نجل أحمد شوبير، حارس الأهلي السابق، حيث تم اتهامه بتصعيده للفريق الأول بسبب كونه نجل شوبير، وليس على أساس الكفاءة.









لم يتوقف الأمر على ذلك، حيث أثيرت شائعات عن رفع راتبه من 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه سنويا.









سيف فاروق جعفر:

سيف فاروق جعفر هو لاعب شباب الزمالك بمواليد 99، البعض يتنبأ له بمستقبل باهر، بسبب إمكانياته الكبيرة، وقدرته التهديفية العالية، لكنه لم يسلم من الاتهامات والشائعات أيضا، مثل نجل شوبير.









أحمد ياسر ريان:

أحمد ياسر ريان هو نجل ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، هو أحد أبرز المهاجمين الواعدين، يلعب لنادي الجونة حاليا على سبيل الإعارة قادما من النادي الأهلي.









أحمد أيمن منصور:

ربما لم يتهمه أحد بدخول الوسط الكروي بالوسطة كثيرا، لأنه برز بعيدا عن القلعلة البيضاء، فأحمد أيمن منصور، ظهير أيسر فريق بيراميدز هو نجل أيمن منصور، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.









أحمد أيمن منصور هو واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري في مركز الظهير الأيسر، هو من ناشئي نادي الزمالك، لكنه لم يستمر كثيرا، حيث انتقل إلى طلائع الجيش ثم الداخلية ثم المصري البورسعيدي وأخيرا بيراميدز.









أحمد طارق سليمان:

أحمد طارق سليمان، لاعب فريق الأهلي، مواليد 2000 ونجل طارق سليمان، مدرب حراس مرمى السابق.









ولم يسلم أحمد طارق سليمان من الانتقادات هو الآخر كونه نجل طارق سليمان، حيث أكد والداه أن البعض يتصيد له الأخطاء، لإثبات أنه يلعب بالواسطة.









مصطفى طارق مصطفى

وهو نجل طارق مصطفى، نجم نادي الزمالك السابق والمدرب العام الحالي لمنتخب مصر.









كان من المقرر أن يشارك نجل طارق مصطفى أمام الأهلي في مباراة الدوري الأخيرة، بعد انسحاب الفريق الأول، لكن المباراة لم تقام في النهاية بسبب أزمة الأتوبيس الشهيرة.