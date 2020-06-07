AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لعدم ارتداء الكمامات.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 4923 سائق نقل جماعي

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:02 م
المواطن بكمامه -
المواطن بكمامه - ارشيفية
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (4923) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل الجماعية) بإرتداء الكمامات الواقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى حملة بالقاهرة.. ضبط 248 شخصا وسحب رخص 324 سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

للوقاية من كورونا.. حملات أمنية على سائقى الأجرة لتنفيذ قرار ارتداء الكمامات.. صور

شاهد.. رجال أمن القاهرة يشنون حملات مكثفة على السرفيس للتأكد من ارتداء الكمامات

في يوم واحد .. الداخلية تضبط 7240 سائقا لعدم ارتداء الكمامات

صحف ومقالات.. أخبار الشأن المحلي تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. الداخلية تضبط 8980 سائق نقل جماعى لعدم ارتدائهم الكمامات

ترشيحاتنا

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

متأثرا بكورونا .. تفاصيل وفاة محمد الفولي أستاذ بطب بنها

كشف لغز اختفاء سيدتين بالدقهلية.. السبب خلافات زوجبة

أبرزها الكمامة والفيتامينات .. أخطاء التعامل مع كورونا.. بعضها قد يؤدي إلى الوفاة

لا أستطيع الانتظار.. يسرا تستعيد ذكرياتها في روما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الكمامة النحاسية.. البسها وانت مطمن

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

بعد تعرضها لـ حريق.. 10 صور تبرز أناقة وجمال حليمة بولند