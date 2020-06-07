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أخبار البلد

للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:22 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان،  اليوم الأحد، إجراءات التعقيم والتطهير لديوان عام الوزارة، فضلا عن جميع المركبات التى تقل العاملين. 

وشدد  الوزير علي ضرورة تعقيم سيارات العاملين عند دخولها لمبنى الوزارة، والإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


وقال الوزير: إن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظا على صحة العاملين بالقوى العاملة وأسرهم منعا لانتشار فيروس "كورونا"وتنفيذًا لتعليمات الوزير لإدارة الأمن  بعدم دخول أى موظف لديوان عام الوزارة  دون إرتداء الكمامة  والمرور عبر بوابة التعقيم الإلكترونية.

فضلا عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل، قامت إدارة الأمن بمتابعة هذه التعليمات بكل دقة ، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتعقيم.

للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
للحد من انتشار كورونا.. وزير القوى العاملة يتابع إجراءات التطهير والتعقيم بديوان الوزارة
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