للوقاية من كورونا.. الزراعة: تطهير أكثر من 110 آلاف منشأة حكومية مجانًا في 27 محافظة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفيد قيام الهيئة ومديريات الطب البيطري في المحافظات بتطهير 110322 منشأة، وذلك خلال الفترة من 14 مارس 2020 حتى 2 يونيو 2020 وبيانتها كالتالي:









قامت محافظة أسوان بتطهير 120جهة حكومية، ومحافظة السويس عدد الجهات التي تم تطهيرها 15، محافظة بورسعيد عدد الجهات التي تم تطهيرها 162، محافظة القاهرة عدد الجهات التي تم تطهيرها 305، محافظة المنوفية عدد الجهات التي تم تطهيرها 2811، محافظة الجيزة عدد الجهات التي تم تطهيرها 28979، محافظة البحيرة عدد الجهات التى تم تطهيرها 1613.





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كما قامت محافظة الاسماعيلية بتطهير 196جهة ، ومحافظة الوادى الجديد عدد الجهات التى تم تطهيرها 1605، محافظة مطروح عدد الجهات التى تم تطهيرها 300، محافظة القليوبية عدد الجهات التى تم تطهيرها 2171، محافظة بنى سويف عدد الجهات التى تم تطهيرها 708، محافظة البحر الاحمر عدد الجهات التى تم تطهيرها 1114.





كما قامت محافظة الدقهلية عدد الجهات التى تم تطهيرها 3197، محافظة الفيوم عدد الجهات التى تم تطهيرها 1437، محافظة قنا عدد الجهات التى تم تطهيرها 249، محافظة الاسكندرية عدد الجهات التى تم تطهيرها 219، محافظة الشرقية عدد الجهات التى تم تطهيرها 26978.







