AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس قناة السويس: لم نتأثر كثيرا بكورونا بسبب إجراءات الحكومة

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:17 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
Advertisements
شيرين عادل
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إقرار خطة استراتيجية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المجرى الملاحى والأسطول البحرى والعنصر البشرى.

وأكد  رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc  مصر، أن الهيئة لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية. 

وأشار إلى أن مصر جذبت 104 سفن بسبب التخفيضات التى اتخذتها الهيئة لعدم تأثر القناة بجائحة  فيروس كورونا  المستجد. 

يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد صرح مؤخرا، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر مايو 2020 سجلت عبور 1601 سفينة مقابل عبور 1600 سفينة خلال شهر مايو من العام الماضي.

فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر مايو من العام الحالي 94,8 مليون طن، مقابل حمولات قدرها  104.9 مليون طن خلال ذات الشهر من العام الماضي، وذلك بفارق قدره 10.1 مليون طن تأثرًا بتراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا

لم تتأثر بتداعيات فيروس كورونا.. ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة

قناة السويس تسجل عبور 1731 سفينة خلال شهر إبريل بحمولات 101,8 مليون طن

قناة السويس تسجل عبور 1731 سفينة خلال شهر إبريل بحمولات 101,8 مليون طن

عبور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس.. فيديو

بحمولات 94.8 مليون طن.. قناة السويس تسجل عبور 1601 سفينة خلال شهر مايو

ترشيحاتنا

وزيرة خارجية السودان: إثيوبيا ستفكر مرتين قبل ملء سد النهضة.. والخرطوم طرف في المفاوضات وليست وسيطا

توفى بكورونا.. محافظة القاهرة تنعى رئيس هيئة النظافة

الرقابة الإدارية: القبض على استشاري مشروعات بالبيئة لتلقيه رشوة

البلازما كسرت التوقعات.. لجنة مكافحة كورونا تكشف عن آخر تطورات علاج كورونا

يبدأ حجزها اليوم.. شروط ومناطق شقق الإعلان الـ13 لمحدودي الدخل

قبلات وأحضان.. جلسة تصوير لـ نادين نسيب نجيم مع ابنتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الجيوب الأنفية.. 5 طرق فعالة للتخلص من انسداد الأنف

كوب على الريق .. مشروب سريع لـ علاج التهاب الحلق وتقوية المناعة

بعد التخفيضات الأخيرة.. أسعار ومواصفات بيجو 2008 peugeot .. صور