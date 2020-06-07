رئيس قناة السويس: لم نتأثر كثيرا بكورونا بسبب إجراءات الحكومة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إقرار خطة استراتيجية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير المجرى الملاحى والأسطول البحرى والعنصر البشرى.





وأكد رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن الهيئة لم تتأثر كثيرا بجائحة كورونا بسبب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية.





وأشار إلى أن مصر جذبت 104 سفن بسبب التخفيضات التى اتخذتها الهيئة لعدم تأثر القناة بجائحة فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس قد صرح مؤخرا، بأن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر مايو 2020 سجلت عبور 1601 سفينة مقابل عبور 1600 سفينة خلال شهر مايو من العام الماضي.





فيما بلغت إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر مايو من العام الحالي 94,8 مليون طن، مقابل حمولات قدرها 104.9 مليون طن خلال ذات الشهر من العام الماضي، وذلك بفارق قدره 10.1 مليون طن تأثرًا بتراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية ومعدلات نمو الاقتصاديات العالمية.