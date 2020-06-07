أبو العينين: كورونا ستغير خريطة السياحة العالمية ولا بد من خطة لجذب السائح

النائب محمد أبو العينين يوافق على قانون "صندوق السياحة والآثار"

أبو العينين:

التنشيط السياحي في مصر يحتاج لخطة جديدة

السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية وتساهم بـ 12% من الناتج المحلى









أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك فكرا جديدا في مجال السياحة والآثار ظهر ذلك مع وجود افتتاحات واكتشافات الآثار التي تحدث شهريا، مشيرًا إلى أنه كان شاهدًا عليها من خلال المشاركة فيها مرتين في الأقصر والهرم وكان هناك تسويق سياحي في معظم دول العالم ومعارض في أمريكا وفرنسا ولكن للأسف حدثت أزمة فيروس كورونا في أوج نشاطها.





وشدد النائب محمد أبو العينين ، خلال الاجتماع المشترك للجان السياحة والثقافة والإعلام والخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشه قانون "صندوق السياحة والآثار" بحضور الدكتور خالد عناني وزير الآثار والسياحة، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى فكر جديد ودعم خاص لهذا القطاع، مؤكدا أن وزير السياحة والآثار لديه رؤيه وفكر جديد ويجب علينا تقديم الدعم.





وأعلن أبو العينين موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، موضحا أن فكرة الصندوق تواكب متطلبات العصر في ظل التنافسية والتحديات التي تتعلق بالسوق العالمي والاستثمار والتعامل يكون عبر المتطلبات الحديثة وليس متطلبات السوق القديم.









وأضاف أن السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم بنحو 12% من الناتج المحلى الإجمالى والتي تعتبر قاطرة التنمية وتقود نحو 70 صناعة ويعمـــل بهـــا الملاييـــن.





وأكد أبو العينين أن التنشيط السياحي في مصر يحتاج لخطة جديدة لأن بعد جائحة كورونا دول أوروبا ستتجه إلى السياحة الداخلية وسنفقد السائح الأوروبي وبالتالي لا بد أن نضع خطة لجذب السائح الأجنبي ولابد أن يكون هناك تسويق جيد لمسار العائلة المقدسة، ونؤمن للسياح جميع الجوانب التي يحتاجون لها.





وقال أبو العينين إنه ستحدث متغيرات كبيرة علي السياحة العالمية، ونحن بحاجة إلي سياسات تسويقية وحملات إعلانية بالخارج، مؤيدا قرار الوزير بضم الصناديق الخاصة بالوزارة فى صندوق واحد يستهدف الارتقاء بالمنظومة السياحية ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.





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وتابع أنه من المهم في الخطة القادمة وبخاصة أوجه الصرف والجهة التي ستراقب مجلس إدارة صندوق السياحه والآثار.





ومن جانبه عقب الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، أن صندوق السياحة والاثار سيتم مراقبته من الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس النواب.





وأضاف النائب محمد أبو العينين أنه حضر بعض الفعاليات بلندن وباريس لتسويق الآثار المصرية، وما حدث في لندن وقتها كان شيئًا مشرفًا.





وأشار محمد أبو العينين إلى الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص مؤخرًا، لكنه في الوقت نفسه ثمن جهود الوزير لحل هذه المشاكل قبل عرض أصحابها لها، مضيفًا: "جلست مع وزير السياحة والآثار في شرم الشيخ و فوجئت الوزير يقاطع الجميع أثناء عرض مشاكل القطاع وقال: "حسمت 11 مشكلة وتواصلت مع رئيس الجمهورية وحلتها كلها".





وهنا عقب وزير السياحة والآثار د خالد العناني قائلا " القطاع الخاص واتحاد الغرف يحضرون اجتماعات رئيس الوزراء و كل الأمور تتم بالتنسيق".



