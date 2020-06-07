أبو العينين: الرئيس السيسي طرح "خارطة طريق" شاملة لحل الأزمة الليبية

النائب محمد أبو العينين:

أطالب رئيس مجلس النواب بالتواصل مع البرلمان الأوروبى والكونجرس والاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمانات الوطنية لحشد التأييد للمبادرة المصرية

أدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لتبنى المبادرة المصرية والعمل على تنفيذها













أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خارطة طريق لمسار الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية.





وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن المبادرة المصرية لحل الأزمة جاءت بعدما فشلت كل المحاولات الدولية لحل الأزمة الليبية، قائلا: ما حدث بالأمس رسالة للعالم أجمع بضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي والتصدى لكافة الأطماع الاستعمارية ومواجهة الميليشيات الإرهابية.





وطالب أبو العينين ، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتواصل مع البرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى والبرلمان الاورومتوسطى والاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمانات الوطنية لحشد التأييد للمبادرة المصرية وخلق قوة الدفع لوضعها موضع التنفيذ.









وطالب أبو العينين ، المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته ومساندة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية وإخراج المرتزقة والإرهابيين من أراضيها، ومساندة الجيش الوطنى لبسط سيطرة على كل التراب الليبى.





وأضاف أن المبادرة المصرية تمثل الفرصة الأخيرة للحل السياسي في ليبيا، داعيا الجميع لأن يعى الرسالة القوية التى جاءت فى كلمة الرئيس أمس "نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية".





ووجه أبو العينين ، رسالة للشعب الليبي طالبه فيها بمساندة قواته المسلحة في مواجهة الميليشيات المسلحة ورفض كافة التدخلات الأجنبية والعمل سويا من أجل نبذ الخلاف.





ودعا أبو العينين ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، لتبنى المبادرة المصرية التى جاءت متجاوبة مع كافة المبادرات السابقة ومع قرارات مجلس الأمن، وبذل كل الجهود لتنفيذها.





كما دعا مجلس جامعة الدول العربية للاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العربية لإعلان مساندته للمبادرة المصرية وبحث سبل تنفيذها.





