أبو العينين: الرئيس السيسي طرح "خارطة طريق" شاملة لحل الأزمة الليبية

النائب محمد أبو العينين:
- أطالب رئيس مجلس النواب بالتواصل مع البرلمان الأوروبى والكونجرس والاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمانات الوطنية لحشد التأييد للمبادرة المصرية
- أدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية لتبنى المبادرة المصرية والعمل على تنفيذها
أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة خارطة طريق لمسار الحل السياسي والسلمي للأزمة الليبية.
وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن المبادرة المصرية لحل الأزمة جاءت بعدما فشلت كل المحاولات الدولية لحل الأزمة الليبية، قائلا: ما حدث بالأمس رسالة للعالم أجمع بضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي والتصدى لكافة الأطماع الاستعمارية ومواجهة الميليشيات الإرهابية.
وطالب أبو العينين، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالتواصل مع البرلمان الأوروبى والكونجرس الأمريكى والبرلمان الاورومتوسطى والاتحاد البرلمانى الدولى والبرلمانات الوطنية لحشد التأييد للمبادرة المصرية وخلق قوة الدفع لوضعها موضع التنفيذ.
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وطالب أبو العينين، المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته ومساندة إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية وإخراج المرتزقة والإرهابيين من أراضيها، ومساندة الجيش الوطنى لبسط سيطرة على كل التراب الليبى.
وأضاف أن المبادرة المصرية تمثل الفرصة الأخيرة للحل السياسي في ليبيا، داعيا الجميع لأن يعى الرسالة القوية التى جاءت فى كلمة الرئيس أمس "نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية".
ووجه أبو العينين، رسالة للشعب الليبي طالبه فيها بمساندة قواته المسلحة في مواجهة الميليشيات المسلحة ورفض كافة التدخلات الأجنبية والعمل سويا من أجل نبذ الخلاف.
ودعا أبو العينين، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، لتبنى المبادرة المصرية التى جاءت متجاوبة مع كافة المبادرات السابقة ومع قرارات مجلس الأمن، وبذل كل الجهود لتنفيذها.
كما دعا مجلس جامعة الدول العربية للاجتماع على مستوى وزراء الخارجية العربية لإعلان مساندته للمبادرة المصرية وبحث سبل تنفيذها.
وأكد أبو العينين أن مبادرة الرئيس السيسى تنبع من حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي.