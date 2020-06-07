بتدابير وقائية .. استمرار توافد أعضاء الزمالك على النادي لتجديد العضوية.. صور





وكان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي قد قرر إعفاء الأعضاء من غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة حال تسديد الاشتراك في العشر أيام الأولى من فتح باب التجديد بداية يونيو الجاري.





كما حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على متابعة كل الاجراءات الاحترازية اللازمة بسبب فيروس كورونا حيث تم تخصيص خيمة للأعضاء لفتح باب الإشتراك، بداية من تعقيم النادي بأكمله واتخاذ كافة كل الاجراءات الوقائية للأعضاء وموظفي النادي بارتداء ماسك الوجه الطبي وتوفير المسافات اللازمة بين كل عضو والآخر.

وتم تحديد غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه حال تخطي الموعد الذي تم الإعلان عنه.