AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمكافحة كورونا.. الصحة: تدريب الأطباء بأحدث البروتوكولات العلمية.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:08 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور محمد فوزى السودة، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى، إن توجيهات الرئيس السيسى قبل بداية أزمة كورونا المستجد كانت الاستثمار فى القوى البشرية بكافة طوائفها سواء أطباء، أطقم التمريض. 

وأوضح   مساعد وزير الصحة والسكان، خلال استضافته الفضائية المصرية، أن اهم العوامل التى تقلل العدوى من فيروس كورونا المستجد هو التباعد الجسدى ، لذا قامت الوزارة بتدريب الأطباء بخاصية التعليم عن بعد عبر خاصية "  الفيديو كونفرانس".

وأشار إلى أن وزارة الصحة عملت على رفع كفاءة الخدمات الطبية، مشيرأ إلى أن محور التدريب كان من أهم المحاور التى تضمن  سلامة تقديم الخدمة الطبية.

وأشار إلى أن تدريب الأطباء تم على أعلى مستويات الأمان والسلامة  اختص بعدم انتشار العدوى ، الآثار الجانبية لطرق العلاج ، وذلك    أحدث البروتوكولات العلمية .

وتابع ، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى  ، أن التعليم عن بعد أتاح تدريب أكبر عدد من الأطباء فى فترة قصيرة  على معايير مكافحة العدوى ، والبروتوكول العلاج الخاص ب فيروس كورونا . 
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر لعزل مصابي جامعة القاهرة

طب قنا تدرب الأطباء المنضمين لمستشفى العزل على أساسيات العناية المركزة

عيادات أكثر والحجز بالكول سنتر.. الحكومة تعلن خطة تقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة كورونا

وزير الإنتاج الحربي: إنتاج 4.5 مليون كمامة يوميًا بنهاية الشهر الجاري

وزيرة الصحة تقرر تعيين محمد السودة رئيسا لهيئة المستشفيات التعليمية

الصحة: تدريب 3000 من الأطقم الطبية لمكافحة العدوى و600 طبيب لأعمال الرعاية

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة مشاجرة شيرين وحسام حبيب.. حسن شاكوش وخطيبته بـ الكمامة.. رسالة ابنة رجاء الجداوي لمدير مستشفى العزل

بسبب كورونا.. حفيدة فريد الأطرش ترد على مهاجمي بقائها في بيروت

لمرضى السكري.. فيروس كورونا أشد شراسة عند إصابتكم به

في ذكرى ميلاد زيزي البدراوي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

بـ كليب جمالها.. حمادة هلال مع منة عرفة يحصد 6.6 مليون مشاهدة

عدلي القيعي يوجه رسالة إلى مرتضى منصور.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رسمية.. منة فضالى تستعرض أناقتها بهذه الملابس

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور