لمكافحة كورونا.. الصحة: تدريب الأطباء بأحدث البروتوكولات العلمية.. فيديو

قال الدكتور محمد فوزى السودة، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى، إن توجيهات الرئيس السيسى قبل بداية أزمة كورونا المستجد كانت الاستثمار فى القوى البشرية بكافة طوائفها سواء أطباء، أطقم التمريض.





وأوضح مساعد وزير الصحة والسكان، خلال استضافته الفضائية المصرية، أن اهم العوامل التى تقلل العدوى من فيروس كورونا المستجد هو التباعد الجسدى ، لذا قامت الوزارة بتدريب الأطباء بخاصية التعليم عن بعد عبر خاصية " الفيديو كونفرانس".





وأشار إلى أن وزارة الصحة عملت على رفع كفاءة الخدمات الطبية، مشيرأ إلى أن محور التدريب كان من أهم المحاور التى تضمن سلامة تقديم الخدمة الطبية.





وأشار إلى أن تدريب الأطباء تم على أعلى مستويات الأمان والسلامة اختص بعدم انتشار العدوى ، الآثار الجانبية لطرق العلاج ، وذلك أحدث البروتوكولات العلمية .





وتابع ، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى ، أن التعليم عن بعد أتاح تدريب أكبر عدد من الأطباء فى فترة قصيرة على معايير مكافحة العدوى ، والبروتوكول العلاج الخاص ب فيروس كورونا .