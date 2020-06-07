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تعليم

وزير التعليم يوافق على عقد امتحان 3 مواد لطلاب الثانوية العامة من المنازل

الأحد 07/يونيو/2020 - 05:32 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وتخوفات الطلاب من التجمع في اللجان عددا اكبر من الايام.

وقال وزير التربية والتعليم : هذه المواد هي 3 مواد وهي الدين والاقتصاد والاحصاء والتربية الوطنية.


وأضاف وزير التربية والتعليم : بعد امتحان العربي سيتم تسليم الطلاب بوكليت امتحاني التربية الدينية و الاقتصاد والاحصاء ، حتى يقوم الطلاب بالاجابة عليه في المنزل على ان يتم تسليمه يوم 12 يوليو.


وأكد وزير التربية والتعليم : اما بالنسبة لمادة التربية الوطنية ، فسوف يتم تسليم الطلاب بوكليت امتحانها يوم امتحان اللغة الاجنبية الثانية ، على ان يسلموه في اللجنة  اخر يوم في الامتحانات.
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