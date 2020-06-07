وزير التعليم يوافق على عقد امتحان 3 مواد لطلاب الثانوية العامة من المنازل

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية حذف المواد غير المضافة للمجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وتخوفات الطلاب من التجمع في اللجان عددا اكبر من الايام.





وقال وزير التربية والتعليم : هذه المواد هي 3 مواد وهي الدين والاقتصاد والاحصاء والتربية الوطنية.





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وأضاف وزير التربية والتعليم : بعد امتحان العربي سيتم تسليم الطلاب بوكليت امتحاني التربية الدينية و الاقتصاد والاحصاء ، حتى يقوم الطلاب بالاجابة عليه في المنزل على ان يتم تسليمه يوم 12 يوليو.





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