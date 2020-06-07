وصلت لـ ١٣٢ فندقا.. ٧ فنادق جديدة بجنوب سيناء تتسلم شهادة السلامة الصحية

تسلمت 7 فنادق جديدة بمحافظة جنوب سيناء شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن عدد الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة وصل حتي الآن إلي 132 فندقا، لافتا إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 7 فنادق جديدة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء للضوابط وهي تيرانا دهب، وسويس ان ، ودهب باي فيو ريزورت اند سبا، وهابي لايف، وروكيتا، وديارنا، وكورال كوست.
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وناشدت وزارة السياحة والآثار المواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.