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محافظات

محافظ جنوب سيناء لأصحاب فنادق شرم الشيخ: التزموا بنسبة الـ25%

الخميس 21/مايو/2020 - 12:48 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
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ايمن محمد
شدّد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي ضرورة التزام الفنادق المصرح لها باستقبال نزلاء بنسبة ال٢٥٪ وتطبيق الاشتراطات الصحية بدقة، علاوة علي تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء علي جميع القادمين للمحافظة. 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع القيادات الأمنية عبر الفيديو كونفرانس، للتاكيد على تطبيق تعليمات مجلس الوزراء خلال عطلة عيد الفطر المبارك والتي تهدف لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

وطالب فودة بتشديد التفتيش بالأكمنة وخاصة كمين عيون موسي ورأس محمد وكافة نقاط دخول المحافظة والتأكيد علي عدم مرور  زوار من خارج المحافظة الا بعد توافر الشروط التي أعلنت عنها المحافظة وللفنادق التي تم التصديق عليها فقط  والتي تم الاعلان عنها ويتم تحديثها تباعًا، بالإضافة للتأكد من ارتداء جميع القادمين للكمامات  وفرض الغرامات المالية المقررة على غير المرتدين، مع التأكيد علي إجراء الفحص الحراري لجميع القادمين عند الأكمنة .

كما شدد على أصحاب الفنادق المسموح لها بالعمل ان لا تزيد نسبة الإشغال بها عن 25 % وكذا الدخول علي الشاطئ الخاص بالفندق وحمام السباحة لا يزيد عن 25 % وتأكيد علي مراعاة الفواصل داخل مطاعم الفنادق بين الترابيزات وكذا بين الأفراد وبعضهم البعض بالا يقل عن 2 متر.

أكد المحافظ علي  غلق الشواطئ العامة ومنع الرحلات الجماعية ومنع كافة التجمعات بالمساحات  و أماكن الترفيه والتسوق .

 واوضح فودة علي ان يتم  العودة لاجراءات الحظر المتبعة قبل شهر رمضان المبارك من صباح السبت 30 / 5/ 2020 حيث يستمر تحرك المواطنين من الساعة السادسة صباحا الي الساعة الثامنة مساء مع الالتزام بكافة التعليمات خلال تلك الفترة.


محافظ جنوب سيناء لأصحاب فنادق شرم الشيخ: التزموا بنسبة الـ25%
محافظ جنوب سيناء لأصحاب فنادق شرم الشيخ: التزموا بنسبة الـ25%
محافظ جنوب سيناء لأصحاب فنادق شرم الشيخ: التزموا بنسبة الـ25%
محافظ جنوب سيناء لأصحاب فنادق شرم الشيخ: التزموا بنسبة الـ25%
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