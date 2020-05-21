محافظ جنوب سيناء لأصحاب فنادق شرم الشيخ: التزموا بنسبة الـ25%

وطالب فودة بتشديد التفتيش بالأكمنة وخاصة كمين عيون موسي ورأس محمد وكافة نقاط دخول المحافظة والتأكيد علي عدم مرور زوار من خارج المحافظة الا بعد توافر الشروط التي أعلنت عنها المحافظة وللفنادق التي تم التصديق عليها فقط والتي تم الاعلان عنها ويتم تحديثها تباعًا، بالإضافة للتأكد من ارتداء جميع القادمين للكمامات وفرض الغرامات المالية المقررة على غير المرتدين، مع التأكيد علي إجراء الفحص الحراري لجميع القادمين عند الأكمنة .





كما شدد على أصحاب الفنادق المسموح لها بالعمل ان لا تزيد نسبة الإشغال بها عن 25 % وكذا الدخول علي الشاطئ الخاص بالفندق وحمام السباحة لا يزيد عن 25 % وتأكيد علي مراعاة الفواصل داخل مطاعم الفنادق بين الترابيزات وكذا بين الأفراد وبعضهم البعض بالا يقل عن 2 متر.





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أكد المحافظ علي غلق الشواطئ العامة ومنع الرحلات الجماعية ومنع كافة التجمعات بالمساحات و أماكن الترفيه والتسوق .





واوضح فودة علي ان يتم العودة لاجراءات الحظر المتبعة قبل شهر رمضان المبارك من صباح السبت 30 / 5/ 2020 حيث يستمر تحرك المواطنين من الساعة السادسة صباحا الي الساعة الثامنة مساء مع الالتزام بكافة التعليمات خلال تلك الفترة.