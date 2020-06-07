رئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا: نستعد لاستئناف أنشطة المطاعم والمقاهي السياحية

تستعد المنشآت السياحية برأس البر بمحافظة دمياط ، لاستئناف نشاطها في منتصف الشهر الحالى حسب ما أقره مجلس الوزراء بشأن استئناف النشاط بشكل تدريجى.





من جانبه، صرح علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا ومدن القناة وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن المقاهي والمطاعم السياحية برأس البر ستستأنف نشاطها في منتصف شهر يونيو الجاري بنسبة 50 بالمائة من قوتها وبحسب مساحة كل منشأة، بعد إغلاق دام لفترة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي "كورونا" ووقف الخسائر.









وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا ومدن القناة وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن القرار باستئناف النشاط سيعيد الحياة لرأس البر والكثير من المدن السياحية.









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وقال إن الحكومة سوف توضح الضوابط والشروط اللازمة للمنشآت السياحية (المطاعم المتحركة، والثابتة) خلال الاجتماع الوزارى القادم، حيث إن نسبة الإشغال بمنطقة الدلتا ومدن القناة تتراوح بين 4% و10% في الوقت الراهن، واستئناف النشاط حتى ولو بشكل تدريجى سيزيد ويرفع نسبة الإشغال مرة أخرى.









وأضاف أن وعى والتزام المنشآت الفنادقية بالضوابط والشروط الصحية والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة "كوفيد – 19"؛ سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الإقبال خلال الفترة المقبلة مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.