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أخبار البلد

إحصاءات النقل: 915 ألف راكب استقلوا مترو الأنفاق و320 ألفا بالسكة الحديد أمس

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:05 م
ركاب مترو الأنفاق
ركاب مترو الأنفاق أمس
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حمادة خطاب
أفادت وزارة النقل، بأن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصل أمس، السبت، إلي ٩١٥ ألف راكب. 

وأوضحت وزارة النقل في بيانها اليوم، الأحد، أن عدد ركاب قطارات السكة الحديد بلغ أمس ٣٢٠٥٣٧ راكبا.

وواصلت شركة المترو اليوم، أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس، مع التأكيد على ارتداء الكمامات.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.
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