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أحمد موسى: ميدان التحرير بعد التطوير حاجة مشرفة.. فيديو

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:34 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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حمزة شعيب
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتطوير ميدان التحرير، قائلا:" حاجة مشرفة كل الشكر والتقدير لشركة المقاولون العرب وكل من ساهم في هذا العمل".

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" شعب مصر يستحق الكثير ولولا القيادة الرشيدة لما حدث كل هذا".

 وأكمل:"الشعب المصري رفض حكم الخلافة والدولة الدينية، وتاريخ سقوط الأخوان سيظل امامنا" ، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية نفذت تهديدات لإستمرار حكمهم. 

 وقال:" لازم نقيم ونشوف بلدنا وصلت لفين، معقبا:" إحنا النهاردة آمنين على ولادنا وبيوتنا".
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