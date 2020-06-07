أحمد موسى: ميدان التحرير بعد التطوير حاجة مشرفة.. فيديو





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" شعب مصر يستحق الكثير ولولا القيادة الرشيدة لما حدث كل هذا".





وأكمل:"الشعب المصري رفض حكم الخلافة والدولة الدينية، وتاريخ سقوط الأخوان سيظل امامنا" ، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية نفذت تهديدات لإستمرار حكمهم.





وقال:" لازم نقيم ونشوف بلدنا وصلت لفين، معقبا:" إحنا النهاردة آمنين على ولادنا وبيوتنا".

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتطوير ميدان التحرير، قائلا:" حاجة مشرفة كل الشكر والتقدير لشركة المقاولون العرب وكل من ساهم في هذا العمل".