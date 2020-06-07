AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

على متن 4 رحلات.. وصول 784 مصريا من العالقين في السعودية والكويت إلى القاهرة

الأحد 07/يونيو/2020 - 08:42 م
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي
Advertisements
نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، 4 رحلات طيران استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على متنهم نحو 784 مصريا من العالقين هناك،  منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصل المطار رحلة سيرتها شركة فلاي ايجيبت قادمة من مدينة جدة السعودية على متنها 180 راكبا، ورحلة سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران على متنها 165 راكبا، قادمة أيضا من مدينة جدة، بالإضافة إلى رحلة قادمة من مدينة الدمام على متنها 279 راكبا سيرتها شركة مصر للطيران، فيما استقبل المطار رحلة سيرتها شركة طيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها 160 مصريا.

وخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول 330 مصريا من العالقين في الكويت إلى مطار القاهرة

وصول 165 مصريا من العالقين في الكويت إلى القاهرة

وصول 165 مصريا من العالقين في دولة الكويت إلى القاهرة

وصول 295 مصريا من العالقين في السعودية إلى مطار القاهرة

وصول 160 مصريا من العالقين في الإمارات إلى القاهرة

على متن 3 رحلات.. وصول 624 مصرياً من العالقين بالسعودية

ترشيحاتنا

مظاهرات بريطانيا.. المحتجون يلقون تمثالا من القرن الـ19 في النهر.. فيديو

أسعار ومواصفات لادا جرانتا ليفت باك الجديدة lada granta left back في مصر.. صور

عزله فى المنزل.. حقيقة إصابة نجل أثار الحكيم بـ فيروس كورونا

بسبب تناول الطعام أثناء الدرس .. رامي إمام يسخر من ابنته .. شاهد

صورة لطالب مصري تزين أطول مبنى في العالم.. فما القصة؟

الكمامة القماش وغسل اليد بالكلور.. هاني الناظر يصحح 3 مفاهيم خاطئة بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بـ 6 فيتامينات تقوي المناعة.. طريقة عمل الطحينة

فوق الشجرة.. جميلة عوض تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال

أطعمة تقوي المناعة.. إليك روشتة غذائية للحصول على الزنك وفيتامينات C و D