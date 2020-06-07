على متن 4 رحلات.. وصول 784 مصريا من العالقين في السعودية والكويت إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، 4 رحلات طيران استثنائية قادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، على متنهم نحو 784 مصريا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصل المطار رحلة سيرتها شركة فلاي ايجيبت قادمة من مدينة جدة السعودية على متنها 180 راكبا، ورحلة سيرتها شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران على متنها 165 راكبا، قادمة أيضا من مدينة جدة، بالإضافة إلى رحلة قادمة من مدينة الدمام على متنها 279 راكبا سيرتها شركة مصر للطيران، فيما استقبل المطار رحلة سيرتها شركة طيران الجزيرة قادمة من دولة الكويت على متنها 160 مصريا.



