اتحاد الأدباء العرب ينعى الشاعر محمد البهنساوى

نعى الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر محمد البهنساوي عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الذي وافته المنية عن عمر ناهز 71 عاما .





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تقدم الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الدكتور علاء عبد الهادي ورؤساء اتحادات وروابط وجمعيات الاتحاد العام فى بيان رسمى بخالص العزاء لأعضاء النقابة، ولشعراء مصر، وأدبائها في وفاة الشاعر الكبير محمد البهنساوي عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر .

يذكر ان الفقيد من مواليد المنوفيه في26/3/1949، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، ورئيس رابطة الزجالين وكتاب الأغاني، له من الإصدارات 9 دوواين شعرية، وعدد من الدراسات النقدية.

واختتم البيان: رحم الله الشاعر المصري محمد البهنساوي، وأسكنه فسيح جناته، وألهمنا، وألهم أسرته وأصدقاءه ومحبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .