بعد كشفها حقيقة إصابتها بـ كورونا.. 10 صور لـ ريهام حجاج مثيرة

تصدرت الفنانة ريهام حجاج ترند مؤشر البحث على جوجل؛ بعد نفيها الأخبار المتداولة حول إقامتها وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حفلا خاصا في مدينة الجونة أثناء قضاء إجازة عيد الفطر؛ رغم التحذيرات التجمعات بسبب فيروس كورونا.

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وتتميز إطلالات ريهام حجاج في الفترة الأخيرة بأنها تبرز أنوثتها ، فهي لا تتردد في ارتداء الفساتين الجريئة أو المكشوفة ولكنها تحب اتباع صيحات الموضة دائمًا.





ولا تركز ريهام حجاج على لون محدد، فهي ترتدي الفساتين الحمراء والزرقاء، وكذلك تحب الفساتين السوداء التي تبرز جمالها ورشاقتها.