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لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر.. مستشار الرئيس يدلي بتصريحات مفرحة

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:46 ص
الدكتور عوض تاج الدين،
الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية
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عادل نصار
أخيرًا سطع ضوء في نهاية النفق المظلم، هكذا وجدت تصريحات الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، صدى بين المصريين بعد أن أطلق عدة تصريحات بشأن أزمة فيروس كورونا وقرب انتهاء الجائحة من مصر.

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك بحثا إحصائيا "غير مدقق" نشر في مجلة علمية بريطانية أن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين غير فعال في علاج مصابي كورونا، ولهذا طالبت منظمة الصحة العالمية برفع استخدامه من البرتوكولات العلاجية، وفي نفس هذا الوقت، قامت وزارة الصحة المصرية بتحليل نتائج إعطاء هذا الدواء على 15 ألف مريض، واكتشفنا أن نتائج هذا العقار جيدة على المرضى، ولذلك لم يتم سحبه من البرتوكولات العلاجية لمصابي كورونا.

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك شركة عالمية بدأت الحديث عن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن هذا اللقاح في المراحل النهائية وسيكون متواجدا في السوق في شهر سبتمبر إذا نجحت التجارب النهائية، لافتًا إلى أن الشركة التي ستنتج اللقاح سويدية بريطانية، وأعلنت أنها ستنتج هذا اللقاح دون أي أرباح طالما كورونا وباء.

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن شركة متعددة الجنسيات ولها مصنع في مصر ستنتج أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته وتأثيره على فيروس كورونا، مضيفًا: "احتمال كبير ينزل فى الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل وستنتج 400 مليون وحدة تطعيم لفيروس كورونا".

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه إذا نجحت التجارب النهائية سوف يتم طرح التطعيم.

ولفت الدكتور تاج الدين إلى أن الشركة أكدت أنها لا تسعى للربح من هذا اللقاح لكن الغرض الرئيسي هو تخلص العالم من ذلك الوباء.

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، ان العلاج بالبلازما من المتعافين له قواعد وجرعات، قائلا: يجب أن يكون المريض داخل المستشفى وتحت ملاحظة الطبيب.

وأكد "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن العلاج بالبلازما يتم في الحالات الحرجة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أنه لا يعلم إذا كانت الفنانة رجاء الجداوي خضعت للعلاج بالبلازما أم لا.
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