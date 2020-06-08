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برلمان

25 % كوتة المرأة.. وقائمتين.. و568 عدد الأعضاء.. تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون مجلس النواب

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تتضمن تعديلات قانون مجلس النواب، المقدم من ائتلاف دعم مصر، أن يشكل المجلس من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص  للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد.
  
ووفقًا لمشروع القانون المقرر مناقشته اليوم، الإثنين، بـ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، فإنه يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪‏ و ذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون، على أنه يكون انتخاب مجلس النواب  بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي  بنظام القوائم المغلقة المطلقة و يحق للأحزاب و المستقلين الترشح في كل منها. 

كما يتضمن مشروع القانون تقسيم جمهورية مصر العربية  لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم.


وبحسب القانون يتم تشكيل  قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعد، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد  لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية و عدد المقاعد المخصصة لها و لكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء، الذي يتناسب وعدد السكان و الناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان و المحافظات.
  
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين و مشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة و مرشح من المصريين المقيمين  من الخارج، على أن يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل. 
 
أما قائمة الـ١٠٠ فتتضمن تسعة مرشحين من المسيحيين و مرشحين و ستة من العمال والفلاحين و ستة مترشحين من الشباب و ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين هذه القات  ٥٠  مرآة على الأقل، ويتوفر في المرشحين.

و في جميع الأحوال  يجب أن يتوفر في المرشحين الاحتياطيين ذات الإعداد و الصفات المشار إليها و لا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط و الأحكام المشار اليها في هذه المادة.

كان ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمشروع قانون رمجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب ، و في هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل  رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪ منهم بنظام القائمه و ٥٠٪ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبه ال ٢٥٪ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.
 
وأعلن ائتلاف الاغلبيه يعلن حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيره البرلمانيه و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.
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