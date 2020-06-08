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توك شو

هالة صدقي تكشف سر نجاح مسلسل ليه لأ.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:01 ص
هالة صدقي
هالة صدقي
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حمزة شعيب
كشف الفنانة هالة صدقي، سبب نجاح مسلسل "ليه لأ؟"، قائلة:" نجاح المسلسل الكبير يعود لأنه   يفتح مجال الحوار داخل الأسرة حول موضوعات ربما لا يستطيع الشباب مناقشتها مع الأهالي.

وقال صدقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدى" مقدمة برنامج "القاهرة الآن" والمذاع عبر قناة "الحدث العربية"،:"أثار بالفعل ردود أفعال يرى أصحابها أن المسلسل يحرض الشابات على الاستقلال عن أسرهن، وهذا أمر مفيد.

وتابعت هالة صدقي:"  لم استطع مشاهدة أول حلقة من مسلسل " ليه لأ"، إلا بعد رؤية تعليقات ورسائل كثيرة من الجمهور".

وأكملت هالة صدقي:"  لا احب مشاهدة ادواري ولكنني كنت مهتمة برؤية تركيبة العمل في هذا المسلسل والتعرف على عمل المخرجة  أمام الشاشة".
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