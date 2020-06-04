هالة صدقي تروّج لمشاهدة مسلسل «ليه لأ» عبر الانستجرام

شاركت النجمة هالة صدقي متابعيه بالبوستر الشخصي لها لمسلسل "ليه لأ" عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .





وكتبت هالة معلقة على البوستر: "انتظرونا غدًا في مسلسل جديد ليه لأ منتظرة رأيكم يارب يا مسهل".





مسلسل " ليه لأ" يحتوى على 15 حلقة فقط، وكان من المفترض أن يعرض في النصف الثانى من السباق الرمضانى الماضي، لكن عدم انتهاء تصويره حال دون ذلك.





وتجسد أمينة خليل بطلة المسلسل شخصية "عاليا"، وهى شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها فى زمام أمور الجيل الأصغر، لكنها تقرر فجأة الإمساك بزمام أمور حياتها، حتى وإن وضعها ذلك فى مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة، والمسلسل اجتماعى يتناول قصة جيل يريد التحكم فى زمام أمور حياته وحياة أبنائه، حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل فى الثلاثينيات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار.. صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة فى التجديد ولو كانت مخاطرة.



