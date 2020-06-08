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لتخفيف العبء عن الدولة.. هبة السويدي تكشف تفاصيل توفير 3 مستشفيات عزل من أهل مصر للتنمية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:00 ص
هبة السويدي
هبة السويدي
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حمزة شعيب
قالت هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر، إن الدولة قامت بدور كبير في مواجهة أزمة كورونا.

وتابعت السويدي خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى: "أهل مصر وفرت 3 مستشفيات عزل لعلاج مصابي كورونا بهدف تخفيف العبء عن الدولة المصرية ووزارة الصحة".

وأكملت: "وفرنا من 3 مستشفيات تحتوي على 540 سريرا لعلاج مصابي كورونا، ولكن الضغط كبير جدا على المستشفيات، وأتمنى من يستطيع أن يساعد يقوم بذلك، لافتا إلى أن جميع الأسرة بالمستشفيات تم شغلها من قبل مرضى".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس، الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافى.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
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