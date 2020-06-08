رسميا.. مد عقد شيفشينكو مدرب أوكرانيا حتى 2022

ولعب المنتخب الأوكراني تحت قيادة شيفتشينكو 33 مباراة، فاز في 19 مباراة، وتعادل في تسع مناسبات وتلقى 5 هزائم.

وبدأ شيفتشينكو تدريب المنتخب الأوكراني في الـ15 من يوليو عام 2016، وقاده للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويعد المهاجم الأوكراني من أبرز لاعبين فريق ميلان الإيطالي سابقا وحقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

كما فاز هداف أوكرانيا التاريخي برصيد 48 هدفا بجائز الكرة الذهبية مع ميلان.