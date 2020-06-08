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رياضة

رسميا.. مد عقد شيفشينكو مدرب أوكرانيا حتى 2022

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:20 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم الأحد، تمديد عقد أندريه شيفتشينكو مدرب المنتخب الأول لعامين ونصف حتى 31 ديسمبر 2022.

ولعب المنتخب الأوكراني تحت قيادة شيفتشينكو 33 مباراة، فاز في 19 مباراة، وتعادل في تسع مناسبات وتلقى 5 هزائم. 

وبدأ شيفتشينكو تدريب المنتخب الأوكراني في الـ15 من يوليو عام 2016، وقاده للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ويعد المهاجم الأوكراني من أبرز لاعبين فريق ميلان الإيطالي سابقا وحقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

كما فاز هداف أوكرانيا التاريخي برصيد 48 هدفا بجائز الكرة الذهبية مع ميلان.

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