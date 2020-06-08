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أخبار العالم

عقب إفراج واشنطن عنه.. وصول العالم الإيراني مجيد طاهري إلى بلاده

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، وصول العالم مجيد طاهري إلى أراضيها، وذلك عقب الإفراج عنه من قبل الولايات المتحدة. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الجمعة الماضية، عن شكره لإيران بعد إفراجها عن  العسكري السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها. 

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أجريت اتصالًا هاتفيًا مع مايكل وات الذي كان في زيوريخ بعد أن أفرجت عنه إيران، سوف يصل إلى بلاده قريبًا ونشكر إيران لأنها أظهرت جديتها في التوصل لاتفاق معنا". 

وفي وقت سابق، أعلن مسئولون أمريكيون أنه تم الإفراج عن وايت، المحتجز في إيران منذ نحو عامين، وأنه في طريقه إلى منزله على متن طائرة تابعة للحكومة السويسرية، ويستقبله في زيوريخ المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، وسيسافران معًا إلى الولايات المتحدة.

وبعد لحظات قليلة من إعلان إطلاق سراح وايت، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن طبيب إيراني أمريكي، يدعى مجيد طاهري، بموجب صفقة إطلاق وايت.
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