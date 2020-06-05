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أخبار العالم

في سابقة غريبة.. ترامب يشكر إيران بعد إفراجها عن عسكري أمريكي سابق

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن شكره لإيران بعد إفراجها عن  العسكري السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها. 

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "أجريت اتصالًا هاتفيًا مع مايكل وات الذي كان في زيوريخ بعد أن أفرجت عنه إيران، سوف يصل إلى بلاده قريبًا ونشكر إيران لأنها أظهرت جديتها في التوصل لاتفاق معنا". 

وفي وقت سابق، أعلن مسئولون أمريكيون أنه تم الإفراج عن وايت، المحتجز في إيران منذ نحو عامين، وأنه في طريقه إلى منزله على متن طائرة تابعة للحكومة السويسرية، ويستقبله في زيوريخ المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، وسيسافران معًا إلى الولايات المتحدة.

وبعد لحظات قليلة من إعلان إطلاق سراح وايت، نقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن طبيب إيراني أمريكي، يدعى مجيد طاهري، بموجب صفقة إطلاق وايت.

وتعود قصة احتجاز مايكل وايت في إيران لما بعد سفره من ولاية كاليفورنيا إلى طهران في يوليو 2018، بدعوة من صديقته الإيرانية وفي يناير 2019، قالت الحكومة الإيرانية إن وايت اعتقل في مدينة مشهد، وإنه سيقضي حكمًا بالسجن 10 أعوام على خلفية اتهامه بالإساءة للمرشد الإيراني علي خامنئي، والتجسس لصالح واشنطن.

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