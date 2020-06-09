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برلمان

هاشم: البرلمان يناقش موازنتي التعليم والبحث العلمي.. اليوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى هاشم ، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إن لجنة التعليم ستعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة موازنة وزارتى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.


أشار هاشم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة التعليم تشترط حضور وزيرى التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى وحضور المسئولين فى الوزارتين المتخصيين فى الموازنة.


وكان قد استأنف مجلس النواب، أمس الأول الأحد، عقد جلساته العامة، والتى استمرت حتى أمس الاثنين.


وأحال الدكتور علي عبد العال، في بداية الجلسة أمس الأول الأحد، التشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية للجنة التشريعية، والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر رسميا للبرلمان أمس.


كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس  /الأحد/-، مشروع قانون مقدما من القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.


وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع علية في الرياض في 6 يناير 2020، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الصحية.
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