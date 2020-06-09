هاشم: البرلمان يناقش موازنتي التعليم والبحث العلمي.. اليوم

وأحال الدكتور علي عبد العال، في بداية الجلسة أمس الأول الأحد، التشريعات الخاصة بالاستحقاقات الدستورية للجنة التشريعية، والتي تقدم بها ائتلاف دعم مصر رسميا للبرلمان أمس.









كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أول أمس /الأحد/-، مشروع قانون مقدما من القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.









وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع علية في الرياض في 6 يناير 2020، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.







