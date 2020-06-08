عقده ممتد.. الأهلي السعودي ينفي رحيل يوسف بلايلي

نفى مسؤولو نادي الأهلي السعودي، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيل الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.
وأشارت تقارير قد نشرت في إحدى الصحف في بلاده، أن مسيرته مع النادي الأهلي انتهت على الأرجح، وأنه طلب عدم قيده في قائمة الفريق الآسيوية تمهيدًا لرحيله.
وقال مصدر داخل إدارة النادي السعودي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن بلايلي يرتبط بعقد احترافي رسمي مع الأهلي يمتد حتى نهاية شهر يونيو من عام 2020، وما زال متبقيًا منه موسمان غير الموسم الرياضي الحالي الذي لم يسدل الستار عليه من جهة استكماله أو إلغائه، بسبب فيروس كورونا.
وتابع: "الأهلي تعاقد مع بلايلي قبل بداية الموسم الحالي، وكلف خزينة النادي مبالغ مالية عالية للحصول على خدماته وشراء بطاقته الدولية من الترجي التونسي، من أجل أن يحقق الإضافة الفنية المطلوبة ويساعد بقية زملائه اللاعبين في الفريق في تحقيق تطلعات مسؤولي النادي وجماهيره العريضة وأن التعاقد جرى معه لثقتنا الكبيرة في مستوياته الفنية العالية بعد أن كانت له بصمة واضحة في المنجزين مع منتخب بلاده الجزائر في تحقيق كأس أفريقيا الأخيرة، بجانب حصده مع فريقه السابق لقب دوري أبطال أفريقيا".
وأشار المصدر للصحيفة السعودية، إلى أن عدم ظهور اللاعب بالشكل المرضي لجميع الأهلاويين حتى الآن قد يكون عائدًا إلى عدم الاستقرار الفني والإداري للفريق منذ انطلاقة الموسم الحالي.
وأضاف: "ثقتنا كبيرة في أن يعكس اللاعب القيمة الفنية التي يمتلكها من خلال المنافسات المقبلة، بعد أن حرصت إدارة النادي الحالية برئاسة عبد الإله مؤمنة وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي على التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش والعمل على تذليل كل المصاعب التي تعترض اللاعبين وتهيئة جميع الأمور من أجل ظهور الفريق بالصورة المطلوبة لجميع محبيه".