AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عقده ممتد.. الأهلي السعودي ينفي رحيل يوسف بلايلي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:19 ص
يوسف بلايلي
يوسف بلايلي
Advertisements
إسراء أشرف
نفى مسؤولو نادي الأهلي السعودي، الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيل الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير قد نشرت في إحدى الصحف في بلاده، أن مسيرته مع النادي الأهلي انتهت على الأرجح، وأنه طلب عدم قيده في قائمة الفريق الآسيوية تمهيدًا لرحيله.

وقال مصدر داخل إدارة النادي السعودي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن بلايلي يرتبط بعقد احترافي رسمي مع الأهلي يمتد حتى نهاية شهر يونيو من عام 2020، وما زال متبقيًا منه موسمان غير الموسم الرياضي الحالي الذي لم يسدل الستار عليه من جهة استكماله أو إلغائه، بسبب فيروس كورونا.


وتابع: "الأهلي تعاقد مع بلايلي قبل بداية الموسم الحالي، وكلف خزينة النادي مبالغ مالية عالية للحصول على خدماته وشراء بطاقته الدولية من الترجي التونسي، من أجل أن يحقق الإضافة الفنية المطلوبة ويساعد بقية زملائه اللاعبين في الفريق في تحقيق تطلعات مسؤولي النادي وجماهيره العريضة وأن التعاقد جرى معه لثقتنا الكبيرة في مستوياته الفنية العالية بعد أن كانت له بصمة واضحة في المنجزين مع منتخب بلاده الجزائر في تحقيق كأس أفريقيا الأخيرة، بجانب حصده مع فريقه السابق لقب دوري أبطال أفريقيا".

وأشار المصدر للصحيفة السعودية، إلى أن عدم ظهور اللاعب بالشكل المرضي لجميع الأهلاويين حتى الآن قد يكون عائدًا إلى عدم الاستقرار الفني والإداري للفريق منذ انطلاقة الموسم الحالي.

وأضاف: "ثقتنا كبيرة في أن يعكس اللاعب القيمة الفنية التي يمتلكها من خلال المنافسات المقبلة، بعد أن حرصت إدارة النادي الحالية برئاسة عبد الإله مؤمنة وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي على التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش والعمل على تذليل كل المصاعب التي تعترض اللاعبين وتهيئة جميع الأمور من أجل ظهور الفريق بالصورة المطلوبة لجميع محبيه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة أزمة يوسف بلايلي والنادي الأهلي السعودي.. اعرف الحكاية

يوسف بلايلي.. صراع الميركاتو المقبل بين الكبار

نادٍ قطري يقترب من خطف الصفقة الحلم للأهلي والزمالك

أهلي جدة يكشف مصير نجم الفريق

5 نجوم محرمون على الأهلى والزمالك فى صفقات 2020

أهلي جدة السعودي يؤجل حسم مصير ثلاثي الفريق

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر هالة فاخر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 8-6-2020

بوزن 20 كيلوجرام.. وحمة تقضي على حياة شاب

بعد نشر فيديوهات جديدة.. الجمهور يبحث عن خطوبة حسن شاكوش

بسبب ابنها..مستشارة الرئيس السوري تثير حالة من الغضب على مواقع التواصل

أسامة خليل: الأهلي تسبب في إلغاء الدوري 3 مرات وانعدام الثقة سبب تراجع الإسماعيلي | حوار

AdvertisementS

مرتضى منصور يكشف السبب وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك

أسامة خليل: الأهلي تسبب في إلغاء الدوري 3 مرات وانعدام الثقة سبب تراجع الإسماعيلي | حوار

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة .. الزمالك يتلقى ضربة موجعة بسبب النقاز

المقاصة يؤمّن موقفه من رحيل أحمد عادل عبدالمنعم فى الصيف

أدافع عن جميع المقهورين.. مرتضى منصور يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة

كلام من قلبي.. خالد الغندور يدعو لنبذ التعصب بين الأهلي والزمالك

رونالدو لا يهدأ.. زيادة في الكتلة العضلية والسرعة أثناء فترة التوقف

الزمالك يستبعد فكرة ضم كينو بسبب راتبه الخيالي

صفقة حمراء جديدة.. الأهلى يضم محسن رمضان نجم منتخب مصر لليد

بعد طلب فايلر.. 5 أسباب تجعل توقع الأهلي مع الأوروجوياني سيرينو مستحيلا

لمغالاته في مطالبه المالية.. الهلال السعودي يبحث عن بديل للبرازيلي كارلوس إدواردو

جاريدو يعد رئيس الوداد البيضاوي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف فى زمن كورونا.. جلسة تصوير لعروسين بـ أقنعة الغاز.. شاهد

دراسة أمريكية: استخدام المطهرات بطريقة خاطئة أخطر من فيروس كورونا

موقف إنساني فى بريطانيا.. سيدة تعد 4500 وجبة لمساعدة المحتاجين خلال أزمة كورونا