عقده ممتد.. الأهلي السعودي ينفي رحيل يوسف بلايلي

الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول رحيل الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.





وأشارت تقارير قد نشرت في إحدى الصحف في بلاده، أن مسيرته مع النادي الأهلي انتهت على الأرجح، وأنه طلب عدم قيده في قائمة الفريق الآسيوية تمهيدًا لرحيله.





وقال مصدر داخل إدارة النادي السعودي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن بلايلي يرتبط بعقد احترافي رسمي مع الأهلي يمتد حتى نهاية شهر يونيو من عام 2020، وما زال متبقيًا منه موسمان غير الموسم الرياضي الحالي الذي لم يسدل الستار عليه من جهة استكماله أو إلغائه، بسبب فيروس كورونا.











وتابع: "الأهلي تعاقد مع بلايلي قبل بداية الموسم الحالي، وكلف خزينة النادي مبالغ مالية عالية للحصول على خدماته وشراء بطاقته الدولية من الترجي التونسي، من أجل أن يحقق الإضافة الفنية المطلوبة ويساعد بقية زملائه اللاعبين في الفريق في تحقيق تطلعات مسؤولي النادي وجماهيره العريضة وأن التعاقد جرى معه لثقتنا الكبيرة في مستوياته الفنية العالية بعد أن كانت له بصمة واضحة في المنجزين مع منتخب بلاده الجزائر في تحقيق كأس أفريقيا الأخيرة، بجانب حصده مع فريقه السابق لقب دوري أبطال أفريقيا".







وأشار المصدر للصحيفة السعودية، إلى أن عدم ظهور اللاعب بالشكل المرضي لجميع الأهلاويين حتى الآن قد يكون عائدًا إلى عدم الاستقرار الفني والإداري للفريق منذ انطلاقة الموسم الحالي.



