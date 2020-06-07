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رياضة

مدرب الهلال السعودي: نركز على عملنا.. وعودة النشاط ليست مسئوليتنا

الأحد 07/يونيو/2020 - 12:55 م
دييجو لونجو
دييجو لونجو
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محمد السعيد

أكد دييجو لونجو، المدرب المساعد لـ رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، تركيز الجهاز الفني واللاعبين الكامل على عملهم، تحسبا لعودة النشاط الرياضي.

 

وقال دييجو لونجو، في تصريحات لـ"صدى البلد": "عودة النشاط الكروي من عدمها هو أمر يخص إدارة النادي فقط، وليس للجهاز الفني أو اللاعبين دخل فيه". 


وأضاف: "نحن نركز فقط على عملنا تحسبا لعودة النشاط الرياضي".


يذكر أن رابطة الدوري السعودي، حددت مؤخرا 20 أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعودة مسابقة الدوري السعودي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر، صاحب المركز الثاني.

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