رغم توقف النشاط الرياضي.. كاريلو ورازفان لوشيسكو يرفضان مغادرة السعودية

رفض أندريه كاريلو لاعب فريق الهلال السعودي، ورازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق، مغادرة المملكة العربية السعودية، في ظل إيقاف النشاط الكروي، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد19".





وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، أعلن منتصف شهر الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كاريلو ورازفان لوشيسكو فضلا البقاء في السعودية وعدم المغادرة مع بقية محترفي الفريق الأجانب، رغم تأمين حجوزات لها، بإمكان الاستفادة منها متى ما رغبا.





وأضاف الصحيفة، أن كاريلو ولوشيسكو يشعران بارتياح كبير في المملكة العربية السعودية، بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من تفشي فيروس كوورنا، وهو الأمر الذي دفعهما للبقاء.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، صاحب المركز الثاني.



