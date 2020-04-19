مدرب الهلال السعودي في حوار لـ صدى البلد: رفضت عرضا من الدوري المصري.. أتمنى بقاء جوميز.. وعمرو وردة لاعب رائع

لا يتخلى عنه رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودين أينما ذهب، كان عضوا في جهازه الفني خلال توليه تدريب فريق باوك اليوناني، وأصبح حاليا مدربا مساعدا له في الهلال، إنه الإيطالي دييجو لونجو الذي ساهم في فوز الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بعد 19 عاما من الغياب.





تواصل صدى البلد مع دييجو لونجو وأجرى معه حوارا حول رأيه رأيه في إمكانية عودة الدوري السعودي مجددا، وطموحه في الفترة المقبلة، وموقفه من رحيل جوميز، والعديد من الموضوعات التي تسير تساؤلات عشاق الكرة السعودية :





- في البداية هل تؤيد عودة الدوري السعودي أم إلغائه، بعد إيقافه مؤخرا بسبب فيروس كورونا؟

الأطباء والسلطات هم من يدرون الوضع، علينا التحلي بالصبر ومواصلة العمل من المنزل في الوقت الحالي، كي نكون جاهزين حال عودة النشاط الرياضي مجددا.





هل يمكن أن تعمل في فريق في الدوري السعودي غير الهلال؟

لا اعتقد أن يحدث ذلك أبدا.





ما طموح نادي الهلال في الفترة المقبلة؟

هدفنا حصد لقبي الدوري والكأس، إضافة إلى دوري أبطال آسيا، نسعى لحصد جميع البطولات.





من وجهة نظرك من هو أفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم؟

جوفينكو أفضل لاعب أجنبي وسلمان الفرج أفضل لاعب محلي.





هل تؤيد التجديد لـ جوميز بعد تبقي أشهر قليلة من نهاية عقده مع الهلال، أم تفضل رحيله؟

بالطبع أتمنى استمرار جوميز مع الهلال، ولكن الأمر ليس بيدي.





هل تتابع الدوري المصري؟

أنا لا أتابع الدوري المصري بشكل منتظم، ولكني أعرف الكرة المصرية، وتلقيت مؤخرا عرضا من الدوري المصري للعمل مديرا فنيا، وكنت سعيدا جدا به، لكنني رفضت، بسبب عرض من الهلال.





دربت عمرو وردة خلال عملك في فريق باوك اليوناني.. ما رأيك فيه؟

راجل رائع ولاعب موهوب جدا، كنت أشاهد مباريات منتخب مصر بسببه.