AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب الهلال السعودي في حوار لـ صدى البلد: رفضت عرضا من الدوري المصري.. أتمنى بقاء جوميز.. وعمرو وردة لاعب رائع

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:22 م
دييجو لونجو
دييجو لونجو
Advertisements
محمد السعيد
لا يتخلى عنه رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودين أينما ذهب، كان عضوا في جهازه الفني خلال توليه تدريب فريق باوك اليوناني، وأصبح حاليا مدربا مساعدا له في الهلال، إنه الإيطالي دييجو لونجو الذي ساهم في فوز الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بعد 19 عاما من الغياب.

تواصل صدى البلد مع دييجو لونجو وأجرى معه حوارا حول رأيه رأيه في إمكانية عودة الدوري السعودي مجددا، وطموحه في الفترة المقبلة، وموقفه من رحيل جوميز، والعديد من الموضوعات التي تسير تساؤلات عشاق الكرة السعودية :

- في البداية هل تؤيد عودة الدوري السعودي أم إلغائه، بعد إيقافه مؤخرا بسبب فيروس كورونا؟
الأطباء والسلطات هم من يدرون الوضع، علينا التحلي بالصبر ومواصلة العمل من المنزل في الوقت الحالي، كي نكون جاهزين حال عودة النشاط الرياضي مجددا.

هل يمكن أن تعمل في فريق في الدوري السعودي غير الهلال؟
لا اعتقد أن يحدث ذلك أبدا.

ما طموح نادي الهلال في الفترة المقبلة؟
هدفنا حصد لقبي الدوري والكأس، إضافة إلى دوري أبطال آسيا، نسعى لحصد جميع البطولات.

من وجهة نظرك من هو أفضل لاعب في الدوري السعودي هذا الموسم؟
جوفينكو أفضل لاعب أجنبي وسلمان الفرج أفضل لاعب محلي.

هل تؤيد التجديد لـ جوميز بعد تبقي أشهر قليلة من نهاية عقده مع الهلال، أم تفضل رحيله؟
بالطبع أتمنى استمرار جوميز مع الهلال، ولكن الأمر ليس بيدي.

هل تتابع الدوري المصري؟
أنا لا أتابع الدوري المصري بشكل منتظم، ولكني أعرف الكرة المصرية، وتلقيت مؤخرا عرضا من الدوري المصري للعمل مديرا فنيا، وكنت سعيدا جدا به، لكنني رفضت، بسبب عرض من الهلال.

دربت عمرو وردة خلال عملك في فريق باوك اليوناني.. ما رأيك فيه؟
راجل رائع ولاعب موهوب جدا، كنت أشاهد مباريات منتخب مصر بسببه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة بشأن مستقبل نجم الهلال السعودي مع الفريق

لاعب برازيلي.. الهلال السعودي يقترب من حسم أولى صفقاته

مدرب النصر السعودي السابق: الهلال أفضل منكم

لوتشيسكو: الهلال السعودي لم يكن في حساباتي

مدرب الهلال السعودي لـ صدى البلد: أرفض رحيل جوميز.. لكن الأمر ليس بيدي

مدرب الهلال السعودي: رفضت عرضا من الدوري المصري

ترشيحاتنا

تريند الفن.. كيف بررت والدة ياسمين غيابها عن عقد القران.. وما عمر شيري عادل الحقيقي

لليوم الثاني.. تركيا تتصدر دول المنطقة في عدد إصابات كورونا

السعودية تحبط قضية فساد أبطالها 2 من قيادات وزارة الصحة استغلا أزمة كورونا

ابتعد عنه في رمضان .. علي جمعة يحذر .. هذا الأمر ينقص أجر صيامك

فرض الحجر الصحى على مدينة سافيانو بعد وفاة رئيس البلدة بفيروس كورونا

بسبب حمدي النقاز.. شوبير يهاجم مجلس الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه.. سندوتش برجر لذيذ مع البطاطس المشوية

بلوك جديد.. نجوى كرم تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال سوداء.. شاهد

علاقة فيتامين د بـ كورونا.. وهل توجد النسبة المناسبة في الجسم للحماية من الإصابة بالفيروس؟