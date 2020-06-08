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رياضة

لمغالاته في مطالبه المالية.. الهلال السعودي يبحث عن بديل للبرازيلي كارلوس إدواردو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:41 ص
كارلوس إدواردو
كارلوس إدواردو
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إسراء أشرف
أبلغ الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي، إدارة ناديه، برغبته في التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الوسط، بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو، بعد الوصول إلى طريق مسدود بشأن تجديد عقده، بحسب صحيفة "الرياضية".

وأشارت مصادر إلى صحيفة الرياضية، أن طلب المدرب للتعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الوسط، جاء بعد اصطدام إدارة النادي بمطالب إدواردو المالية، ما جعلها تصرف النظر عن تمديد عقده الذي ينتهي خلال أسابيع.

وفضّلت إدارة النادي السعودي حصر تحركات في التعاقد مع لاعبين جدد في نطاق ضيق، واتجاهها إلى استمرار بقية المحترفين الأجانب بما فيهم الثنائي السوري عمر خربين، والكولومبي كويلار، لدعم خطوط الفريق الموسم المقبل، نظرًا للظروف الحالية، والأوضاع الاقتصادية التي يمر بها القطاع الرياضي، ورغبتها في تقليل الأعباء المادية على خزينة النادي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، الذي ألقى بظلاله على مختلف أنحاء العالم.

يُذكر أن إدواردو قضى في صفوف الهلال نحو أربعة أعوام، حقق فيها العديد من البطولات والأرقام المميزة.
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