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أخبار البلد

تنفيذا لقرار الحكومة.. التزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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منار نور
شهدت محطات مترو الأنفاق والمواصلات العامة التزام المواطنين بقرارات الحكومة بشان ارتدا الكمامة لتجنب تفشي المرضى . 

رصدت عدسه صدى البلد  التزام المواطنين في المترو والمواصلات العامة بارتداء الكمامة . 

وكانت قد قررت الحكومة بدء تفعيل قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بداية من السبت 30 مايو الماضي.

وينص قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على أن يلتزم بارتداء الكمامات كل من العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".

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