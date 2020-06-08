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تعليم

اعتمدها المحافظ .. تعرف على درجات القبول بالمدارس الفنية فى مطروح

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:10 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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ايمن محمود

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اعتماد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح اليوم الاثنين درجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية بعد تحديد اعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدراس المستهدفة. 

وأضاف أنه تم  تحديد المجموع بحد أدنى 140 للصناعية والتجارية والزراعية و214 للفندقية وذلك حسب الأعداد والكثافات بالإدارات التعليمية بالمحافظة .

  وأشار بالنسبة  لدرجات تنسيق الالتحاق بالمدارس الفنية الصناعية بمدارس الادارات التعليمية بالمحافظة  فقد تم تحديد ،مطروح الثانوية الصناعية بنين بالكيلو 2 بمجموع 218 درجة ،و50% للحاصلين على الاعدادية المهنية  و236  لفصل فنى  بترول ، ومطروح الثانوية الزخرفية بنين 204 درجة، ومطروح الثانوية الفنية بنات 202درجة 

 والضبعة الثانوية الصناعية بنين 212 درجة ، وبرانى الثانوية الصناعية بنين 210 درجة ، وسيوة الثانوية الصناعية 229درجة ، والنجيلة البحرية فصول ملحقة صناعية 140 درجة ، وتل العيس بالعلمين فصل ملحقة صناعي 140 درجة . وعثمان ن عفان الصناعية بالحمام 232درجة .


   وأضاف انه بالنسبة للتعليم الثانوى الزراعى تم تحديد الحد الادنى 140 درجة للالتحاق بمدرسة الخلفاء الراشدين الزراعية ، و183 درجة بنين لمدرسة فوكة الثانوية الزراعية و215 درجة بنات للحاصلين على الاعدادية من رأس الحكمة وحتى حنيش بمطروح  ، و216 درجة لمدرسة سيوة الثانوية الزراعية ، و236 درجة لمطروح الثانوية الزراعية .

 أما بالنسبة للالتحاق بالمدارس الفنية الفندقية أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم اعتماد الحد الادنى 214 درجة للبنين و230 درجة للبنات  ، أما بالنسبة للمدارس التجارية تم اعتماد الحد الادنى 179درجة  للالتحاق بمدرسة مطروح الثانوية التجارية بنين ، و220 درجة لمدرسة مطروح الثانوية التجارية بنات ، و140 درجة للالتحاق بمدرسة الضبعة التجارية المشتركة بنين وبنات  ،  و195 درجة لمدرسة الحمام التجارية بنين ، و140 درجة لمدرسة الحمام التجارية بنات ، و140 درجة لمدارس  برانى والسلوم وسيوة التجارية  المشتركة .

 من ناحية أخرى وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بضرورة مراعاة  الكثافات بفصول المدارس الثانوية الفنية بمجالاتها المختلفة مع التأكيد على اهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والمهنى ودوره فى عملية التنمية.
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