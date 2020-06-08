رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

عقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، بحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الإثنين ، اجتماعا مديرى المراحل التعليمية ومدير إدارة الإمتحانات ومدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية ، للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 21 يونية 2020 م.





تناول الاجتماع التأكيد على تطهير وتعقيم جميع اللجان يوميا قبل بدء لجنة الامتحان وبعد انتهاء اللجنة بصورة يومية ودورية، وتوفير كافة المواد والأدوات اللازمة لذلك، وشدد مدير المنطقة الازهرية على ضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين وجميع المتواجدين بمقر اللجنة.









كما تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومنع دخول التليفونات المحمولة إلى مقر اللجان، ويمنع استخدام اى تليفون ما عدا رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الإمتحانات، مع التنبيه على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الإمتحانات للوقوف على أى مشكلة قد تطرأ والعمل على حلها فورا .





لافتا إلى تضافر كافة الجهود لتوفير المناخ المناسب حتى يؤدى الطلاب فترة امتحاناتهم بيسر، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والحرص على التباعد الآمن داخل اللجان.





كان تابع اول امس، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، تقييم السادة الموجهين وشيوخ المعاهد وتقييم ملفات إنجاز أداء المعلمين المرشحين للترقى على الكادر، وتفقد استمرار اعمال مقر كنترول الشهادتين الابندائية والاعدادية بالبحر الاحمر .





رافق رئيس المنطقة الازهرية بالبحر الأحمر خلال جولته بكنترول الشهادتين الابتدائية والاعدادية عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة





وأكد محمد حسين بإدارة الكادر أن التقييم يتم إلكترونيا حرصا على سلامة الجميع، ويتم التقييم بإشراف إدارة الكادر مع تحرى الدقة فى التقييم، كذلك رئيس المنطقة مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة سير العمل، وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.



