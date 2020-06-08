AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يبحث آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 04:10 م
صدى البلد
Advertisements
عقد الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية ، بحضور عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الإثنين ، اجتماعا مديرى المراحل التعليمية ومدير إدارة الإمتحانات ومدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية ، للوقوف على آخر الاستعدادات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 21 يونية 2020 م. 

تناول الاجتماع التأكيد على تطهير وتعقيم جميع اللجان يوميا قبل بدء لجنة الامتحان وبعد انتهاء اللجنة بصورة يومية ودورية، وتوفير كافة المواد والأدوات اللازمة لذلك، وشدد مدير المنطقة الازهرية على ضرورة أخذ الاحتياطات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات، والالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب والملاحظين وجميع المتواجدين بمقر اللجنة.


كما تم التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، ومنع دخول التليفونات المحمولة إلى مقر اللجان، ويمنع استخدام اى تليفون ما عدا رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الإمتحانات، مع التنبيه على التواصل الدائم والمستمر مع غرفة عمليات الإمتحانات للوقوف على أى مشكلة قد تطرأ والعمل على حلها فورا .

لافتا إلى تضافر كافة الجهود لتوفير المناخ المناسب حتى يؤدى الطلاب فترة امتحاناتهم بيسر، مع الالتزام بإجراءات الوقاية والحرص على التباعد الآمن داخل اللجان.

كان تابع اول امس، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، تقييم السادة الموجهين وشيوخ المعاهد وتقييم ملفات إنجاز أداء المعلمين المرشحين للترقى على الكادر، وتفقد استمرار اعمال مقر كنترول الشهادتين الابندائية والاعدادية بالبحر الاحمر .

رافق رئيس المنطقة الازهرية بالبحر الأحمر خلال جولته بكنترول الشهادتين الابتدائية والاعدادية عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وأحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة

وأكد محمد حسين بإدارة الكادر أن التقييم يتم إلكترونيا حرصا على سلامة الجميع، ويتم التقييم بإشراف إدارة الكادر مع تحرى الدقة فى التقييم، كذلك رئيس المنطقة مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة سير العمل، وشدد فضيلته على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

فى ذكرى رحيل نجيب الريحاني .. تزوج مرتين ورثى نفسه قبل وفاته

الضغط النفسي .. 5 أسباب وراء ظهور الشعر الأبيض عند الرجال

مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وزيرة الصحة: نسعى لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.. فيديو

إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من ايجارات 3 أشهر

أمريكا تنتظر الكارثة.. عاصفة كريستوبال ترفع حالة الطوارئ القصوى

AdvertisementS

وزير المالية: إتاحة 450 مليون جنيه لتمويل الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

مدبولي: تكليف من الرئيس لـ "الحكومة" بالتوسع في منظومة التعليم عن بُعد

الجيش المصري يتصدر تويتر .. ومغردون : سننتصر على أعداء العرب

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

البابا تواضروس لـ الرئيس السيسي: سطرتم بحروف من نور حقبة هامة في التاريخ المصري

بعد تلقيها جرعتين من بلازما المتعافين.. ابنة رجاء الجداوي تدعو لها

غدا.. إعلان نتيجة سنوات النقل والشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية

أحكام بالمشدد 15 و10 و7 سنوات لـ34 متهما في اقتحام قسم التبين..فيديو

غدا.. الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة

علي يد طباخ يمني..كيف قُتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان في السعودية والخليج؟

الزمالك الخيار الأول .. 3 عروض قوية لـ حسام عاشور بعد رحلة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

رجل ومشط صناعي بالباديكير .. صيحة جديدة للنساء تشعل السوشيال ميديا..شاهد

أسعار و مواصفات بيجو peugeot 5008 بعد التخفيض .. صور