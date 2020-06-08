AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود محي الدين: ما شهدته سيناء خلال 6 سنوات ماضية لم يحدث منذ قرن.. فيديو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:41 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال النائب محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, إن ما حدث من تنمية بـ سيناء خلال الـ 6 سنوات الماضية لم يحدث منذ 100 عام.


وأضاف النائب محمود محي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن هناك أهدافا رئيسية من تنمية سيناء وأول تلك الاهداف هو كسر عزلة سيناء وأهلها عن الدولة المصرية.


تابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, أنه تم ربط سيناء بالمحافظات المجاورة لها بعدة أنفاق تم انشاؤها في الفترة السابقة.


وأوضح النائب محمود محي الدين, أنه أصبح الدخول والخروج من وإلي سيناء أكثر سهولة ويسرا عن ما كان في السابق بفضل الانفاق والطرق الجديدة التي تم إنشاؤها.


وأشار إلي أن من أهم الاشياء التى يمكن الاستفادة بها من بناء الانفاق هو سرعة الوصول الي شرم الشيخ في أربع ساعات فقط من قلب القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيناء.. رؤية جديدة للتنمية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية يرصد جهود الدولة في ٦ سنوات

برلماني: سيناء منارة للعالم بفضل المشروعات التنموية القومية.. فيديو

برلماني: السيسى حقق انتصارا وعبورا لسيناء بمشروعات الأنفاق والطرق

لمواجهة فيروس كورونا.. مقترح برلماني بتخصيص خدمة مدنية للبنات والمعفيين من التجنيد.. ودفاع النواب: تحتاج لتعديل تشريعي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

بعد شائعات حملها.. ياسمين صبري تتحدى الجميع بفستان مفتوح.. شاهد

عبدالحميد ممدوح.. إسباني من أصول مصرية مرشحا لرئاسة منظمة التجارة العالمية

الأربعاء المقبل.. الكويت تعيد فتح المساجد لجميع الصلوات

هتكوا عرض 6 أطفال .. السجن المؤبد لمشرف دار أيتام و7 سنوات لاثنين آخرين ببورسعيد

إطلالة كلاسيكية أنيقة.. أول ظهور للملكة رانيا بالكمامة.. شاهد

AdvertisementS

علاج مرضى كورونا بالخلايا الجذعية يحصل على "ملكية فكرية" في الإمارات

ابنة رجاء الجداوي توجه رسالة إلى نائب مدير عناية مستشفيات الإسماعيلية

السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير مناخ داعم للصناعات الثقيلة

مع استثناء الشريحة الأولى.. مصادر بالكهرباء: الزيادة الجديدة فى تعريفة الاستهلاك تتراوح من 7 لـ 10%

يعتذر اليوم على الهواء.. التحقيق مع تامر أمين بتهمة إهانة المصريين

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا داخل منزلها

شاركت في هوانم جاردن سيتي والوتد.. وفاة المخرجة شيرين غيث

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

قضت على الفيروس وعادت للحياة.. 15 بلدا تخلو من كورونا من بينها دولة عربية وحيدة

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

هتكوا عرض 6 أطفال .. السجن المؤبد لمشرف دار أيتام و7 سنوات لاثنين آخرين ببورسعيد

بعد وفاة شقيقتها.. تعرف على سبب اعتزال صفاء السبع الفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية أنيقة.. أول ظهور للملكة رانيا بالكمامة.. شاهد

10 مزايا صحية هائلة.. فوائد المضمضة بزيت الزيتون

بعد ارتفاع سعر الليمون.. 9 مصادر لفيتامين C والنسبة المطلوبة للمناعة يوميا