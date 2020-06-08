محمود محي الدين: ما شهدته سيناء خلال 6 سنوات ماضية لم يحدث منذ قرن.. فيديو

قال النائب محمود محي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, إن ما حدث من تنمية بـ سيناء خلال الـ 6 سنوات الماضية لم يحدث منذ 100 عام.





وأضاف النائب محمود محي الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن هناك أهدافا رئيسية من تنمية سيناء وأول تلك الاهداف هو كسر عزلة سيناء وأهلها عن الدولة المصرية.





تابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي, أنه تم ربط سيناء بالمحافظات المجاورة لها بعدة أنفاق تم انشاؤها في الفترة السابقة.





وأوضح النائب محمود محي الدين, أنه أصبح الدخول والخروج من وإلي سيناء أكثر سهولة ويسرا عن ما كان في السابق بفضل الانفاق والطرق الجديدة التي تم إنشاؤها.





وأشار إلي أن من أهم الاشياء التى يمكن الاستفادة بها من بناء الانفاق هو سرعة الوصول الي شرم الشيخ في أربع ساعات فقط من قلب القاهرة.