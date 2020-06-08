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اقتصاد

البنك الأهلي يطلق خدمة شحن عدادات الكهرباء إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:16 م
البنك الأهلي
البنك الأهلي
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محمد يحيي
أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة "خالص" لخدمات المدفوعات الرقمية - التابعة لـشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" – والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء، إطلاق خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني "الكهربا خالص".

وقال هشام عكاشة، رئيس البنك إن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يستهدف إضافة وسيلة سهلة لسداد المدفوعات بشكل عام، ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص.

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وذكر أنه تم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الاونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة خالص استشعارا لتزايد الحاجة الى تفعيل أوسع للخدمات الالكترونية من أجل التيسير على المواطنين فى شحن عدادات الكهرباء بدرجة أعلى من المرونة .

و كذلك تقليل الزحام بمقار سداد المستحقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس وهو ما يأتي تماشيا مع خطط الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري أن إطلاق التطبيق ساعد في توفير آلية مبتكرة لتسهيل سداد مدفوعات الكهرباء من المنزل وباستخدام تطبيق بسيط على الهواتف المحمولة، سيقوم كل من البنك الأهلي المصري وشركة خالص بتسوية كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين فيما يخص بطاقات الكهرباء مسبقة الدفع.

وأوضحت أنه بموجب الاتفاق الذى تم ما بين شركة إي فاينانس و البنك والذى يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك من خلال المنصات الإلكترونية التي تديرها "إي فاينانس" والتي أثبتت كفاءة عالية بفعل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي يمتلكها البنك والشركة وكذلك كوادرها البشرية المحترفة للجانبين

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