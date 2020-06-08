البنك الأهلي يطلق خدمة شحن عدادات الكهرباء إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

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بدرجة أعلى من المرونة .

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة خالص استشعارا لتزايد الحاجة الى تفعيل أوسع للخدمات الالكترونية من أجل التيسير على المواطنين فى

وذكر أنه تم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الاونلاين مع بداية أزمة انتشار

وأوضحت

أنه بموجب الاتفاق الذى تم ما بين

و البنك والذى يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك من خلال المنصات الإلكترونية التي تديرها "إي فاينانس" والتي أثبتت كفاءة عالية بفعل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي يمتلكها البنك والشركة وكذلك كوادرها البشرية المحترفة للجانبين