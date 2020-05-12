البنك الأهلي يعلن فرص عمل جديدة للخريجين.. تفاصيل

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واشترط البنك الأهلي مجموعة من الشروط في المتقدم لشغل

من بينها حصول المتقدم علي تقدير عام جيد جدا على الأقل، وألا يكون لديه أقارب معينين بالبنك من الدرجة الثالثة، وألا يتعدي عمره 28 عاما.