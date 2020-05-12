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اقتصاد

البنك الأهلي يعلن فرص عمل جديدة للخريجين.. تفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:15 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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محمد يحيي
أعلن البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة فرص عمل جديدة لحديثي التخرج للالتحاق بالبنك من دفعات 2016 حتي 2019.

وأكد البنك الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن التوظف متاح لحملة مؤهلات البكاليريوس من كليات "التجارة، الحقوق، الاقتصاد والعلوم السياسية، الهندسة"، من تخصصات "المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والتجارة الداخلية، وإدارة الأعمال من أقسام البنوك والائتمان والموارد البشرية والمنشآت المالية والأعمال الدولية واللوجيستيات والتسويق،  والاتصالات وتكنولوحيا المعلومات، والاقتصاد والإحصاء".


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واشترط البنك الأهلي مجموعة من الشروط في المتقدم لشغل الوظائف المتاحة بالبنك من بينها حصول المتقدم علي تقدير عام جيد جدا على الأقل، وألا يكون لديه أقارب معينين بالبنك من الدرجة الثالثة، وألا يتعدي عمره 28 عاما.

وشدد البنك الأهلي على ضرورة أن يكون عنوان الرقم القومي للمتقدم مطابق لمحل الإقامة، و حصوله علي مؤهل عال مناسب من الكليات المعتمدة أو الأكاديميات المدرجة بالمجلس الأعلي للجامعات.

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