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أخبار البلد

نائب رئيس البنك الأهلى لـ صدى البلد: 72 مليون جنيه حصيلة الشهادات الجديدة للبنك الأهلى فى أول يوم لها

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، لـ«صدى البلد»، أن حصيلة شهادات الاستثمار الجديدة التى طرحها البنك الأهلى اليوم، الأربعاء، وصلت إلى 72 مليون جنيه فى أول يوم لها.

 

وكان  البنك الأهلي المصري أعلن أنه استكمالا لمسيرة التعاون المثمرة مع بنك الاستثمار القومي لدعم الاقتصاد القومي، فقد تقرر اعتبارًا من اليوم، إصدار شهادة استثمار جديدة مجموعة "ب" ومدتها عامان تصدر للأشخاص الطبيعيين بعائد سنوي يبلغ 14% ويصرف كل ثلاثة أشهر.


كما تم استحداث شهادة جديدة تصدر فقط للهيئات الاعتبارية تحت مسمى "شهادات استثمار مجموعة (د)" ومدتها ثلاث سنوات بعائد سنوي يبلغ 11.25% ويصرف كل ثلاثة أشهر.

 

كما تقرر زيادة العائد على شهادات الاستثمار مجموعة (ب) ومدتها ثلاث سنوات للأشخاص الطبيعيين والذي كان يبلغ 12% ليصبح 12.5% سنويا ويصرف كل ثلاثة أشهر.

 

جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء الأفراد استخدام جميع التطبيقات الإلكترونية والخدمات الرقمية التي يتيحها البنك الأهلي المصري لعملائه ويحدثها بشكل مستمر وهي الأهلي نت والأهلي موبيل لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة، وذلك تماشيا مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.


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