نائب رئيس البنك الأهلي: شهادات الـ 15% مستمرة.. والإجمالي 75 مليار جنيه

أكد يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنك مستمر في طرح الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت البالغ 15% والتي تصل مدتها إلى سنة واحدة ويتم صرف عائدها شهريا.





وقال أبو الفتوح في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم لأربعاء إن طرح البنك شهادات استثمار بفئات جديدة سواء ذات العائد 14% لمدة عامين، أو 3 أعوام بعائد 12.5% لصالح بنك الاستثمار القومي لا يعني إلغاء الشهادات الإدخارية ذات العائد 15% والتي تم طرحها في 22 مارس الماضي.





وأعلن البنك الأهلي مساء أمس، عن طرح فئات جديدة من شهادات الإستثمار بالتعاون مع بنك الإستثمار القومي، تضمنت شهادات مجموعة (ب) للأشخاص الطبيعيين لمدة عامين بعائد 14% وشهادات مجموعة (ب) مدتها 3 سنوات بعائد 12.5% ويصرف عائد الشهادتين كل 3 أشهر، كما طرح شهادات إستثمار مجموعة (د) للهيئات الاعتبارية مدتها 3 سنوات بعائد سنوي 11.25% يصرف كل 3 أشهر.





وبلغت حصيلة البنك الأهلي من شهادات الإدخار ذات العائد الثابت 15% منذ طرحها في 22 مارس وحتى منتصف هذا الأسبوع نحو 75 مليار جنيه، فيما تجاوزت حصيلة بنكي الأهلي ومصر مجتمعين نحو 105 مليارات جنيه.



