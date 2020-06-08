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فن

يريد اللعب في ألميريا الإسباني .. هاني شاكر يشعل الجدل بالرد على تغريدة لـ تركي آل الشيخ

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:40 م
تركي آل الشيخ - هاني
تركي آل الشيخ - هاني شاكر
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سعيد فراج
أشعل الفنان هاني شاكر، حالة الجدل على السوشيال ميديا بعد منشوره على تطبيق الصور انستجرام، والذي داعب من خلاله المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الأسباني. 


وجه الفنان هاني شاكر، رسالة للمستشار تركي الشيخ، من خلال حسابه الرسمي على "أنستجرام" بعدما نشر تركي، صورة قديمة لـ هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م.

وقال هاني شاكر، :"الصديق العزيز #تركي_آل_الشيخ الصوره الجميله اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره اخري".

وتابع قائلًا :"ان شاء الله قريبا اكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي".

وكان تركي الشيخ، قد علق على الصورة  قائلًا: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق ... وصلت لي من صديق عزيز ... تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

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