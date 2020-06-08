يريد اللعب في ألميريا الإسباني .. هاني شاكر يشعل الجدل بالرد على تغريدة لـ تركي آل الشيخ

وقال هاني شاكر، :"الصديق العزيز #تركي_آل_الشيخ الصوره الجميله اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره اخري".

وتابع قائلًا :"ان شاء الله قريبا اكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي".





وكان تركي الشيخ، قد علق على الصورة قائلًا: "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق ... وصلت لي من صديق عزيز ... تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر".