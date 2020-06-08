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محافظات

محافظ دمياط تتابع خطوات تطوير سوقى السمك و الخضار .. صور

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:49 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
 تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عمليات الرصف المدرجة بخطة العام المالى الحالى وكذلك المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من سيرها وفقًا للخطة الموضوعة و الجداول الزمنية المحددة لها، 
وقامت المحافظ  اليوم الاثنين، بجولة ميدانية، بمدينة دمياط، رافقها خلالها اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وم. طارق بدوى مدير مديرية الطرق والنقل.

 استهلت محافظ دمياط الجولة بتفقد عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بالمنطقة المحيطة بمدرستى اللغات الرسمية والنيل الإعدادية بميدان سرور، والتقت بعض الأهالى الذين أعربوا عن خالص شكرهم للحرص على تطوير تلك المنطقة الحيوية.

 ووجهت المحافظ بضرورة إنشاء أرصفة على جانبى تلك الشوارع و كذلك تنفيذ بالوعات صرف مياه الأمطار وفقًا لمعايير محددة مؤكدة على رصف الطرق الرئيسية بالمنطقة مع مراعاة كافة الملاحظات و المواصفات الفنية فى هذا الشأن .
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وتابعت محافظ دمياط جولتها بتفقد عمليات الرصف بالأسفلت بشارع مدرسة تامياتس الخاصة للغات والشوارع المحيطة به، إذ يتم تنفيذ الأعمال الأولية تمهيدًا لصب طبقة الرصف الاسفلتية.

و بحثت الدكتورة منال عوض مقترح تطوير سوق السمك ، حيث اطلعت على التصميمات الخاصة بذلك المخطط لمنع الإشغالات و تكدس البائعين وتغيير الوضع الحالى من عشوائية وفوضى لا تليق بتلك المنطقة الحيوية بوسط المدينة وكذلك إنشاء مكان لانتظار السيارات بها، وخلال تواجدها بالسوق، أمرت المحافظ برفع تجمعات القمامة وجميع المخلفات و كذا شن حملات لرفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية.

وفى ختام الجولة... تابعت محافظ دمياط عملية الرصف بالأسفلت والبلاطات الخرسانية بتقسيم زينب شلبى ومنطقة عيد وشارع مستشفى دمياط التخصصى ، إذ شددت المحافظ على الوقوف على مشكلة الصرف الصحي التى عرقلت استكمال الرصف بمناطق محددة  والعمل على حلها فورًا 

ووجهت بنهو الأعمال على الوجه الأكمل متضمنة إنشاء أرصفة جانبية و بلدورات و بالوعات لصرف مياه الأمطار وفقًا لمنسوب كل منطقة وكذلك صيانة أعمدة الإنارة مؤكدة على معالجة كافة الملاحظات بأساليب هندسية سليمة، والارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات و المخالفات التى تم رصدها ببعض الشوارع .
محافظ دمياط تتابع خطوات تطوير سوقى السمك و الخضار .. صور
محافظ دمياط تتابع خطوات تطوير سوقى السمك و الخضار .. صور
محافظ دمياط تتابع خطوات تطوير سوقى السمك و الخضار .. صور
محافظ دمياط تتابع خطوات تطوير سوقى السمك و الخضار .. صور
محافظ دمياط تتابع خطوات تطوير سوقى السمك و الخضار .. صور
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