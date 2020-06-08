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أخبار البلد

تصدير 89 ألف طن بضائع عبر الموانئ المصرية خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين 08/يونيو/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
أصدرت وزارة النقل، اليوم الإثنين، بيانا بحركة الموانئ خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغ عدد سفن الوصول 28 سفينة، وسفن السفر 26 سفينة، والسفن العامة "شحن وتفريغ" 80 سفينة.

وبلغ حجم الواردات بالطن 131951 فيما بلغ حجم الصادرات بالطن 89786 معظمها من الفواكه والخضراوات.

كما أعلنت أن إجمالي الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية بلغ 221737 طنا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يذكر أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يتابع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع، والإجراءات المتخذة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية بالموانئ البحرية.

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