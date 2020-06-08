بسبب الآلام .. أول جلسة علاج طبيعي للطبيب المصاب بفقدان بصره.. شاهد

، الطبيب المصاب بفقدان بصره نتيجة الإجهاد في عمله بمستشفى عزل بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أولى جلسات العلاج الطبيعي، داخل المركز الطبي العالمي.

ونشر قنيبر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو مدته 60 ثانية حول إجرائه أولى جلسات العلاج الطبيعي لشدة الألم بجسمه والتي تسببت له في عدم المقدرة على النوم خلال الـ 4 أيام الماضية.

بدء رحلة العلاج

وأضاف، نقيب أطباء كفر الشيخ، أن الدكتور محمود سامي، جرى فحصه بواسطة إخصائي العصبية في الطوارئ، مضيفًا "إن شاء الله خير ..أرجوكم الدعاء له في هذه الليلة المباركة".

، طبيب الحميات بمسستشفى بيلا بمحافظة كفر الشيخ؛ لاستكمال رحلة علاجه، وذلك عقب إصابته بفقدان البصر، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تأدية عمله بمستشفى العزل بمدينة بلطيم، بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

استقبل المركز الطبي العالمي بالقاهرة، في منتصف مايو الماضي، الدكتور

وأضاف، نقيب الأطباء بمحافظة كفر الشيخ، خلال بيان، مساء اليوم، أنه تم نقل المريض الي المستشفي الجوي العام بالتجمع الخامس وتلقي أول جلسة وعاد مرة أخري إلي المركز الطبي العالمي، مضيفًا "ربنا يكلل جهود الأطباء بالنجاح ويعيد إليه بصره".

التفاصيل الكاملة للوعكة الصحية المفاجئة

وكان الطبيب محمود سامي ، قد تعرض إلى ارتشاح رئوي وارتفاع ضغط الدم وهبوط مستوى الوعي إلى 7/ 15 على مقياس جلاسكو، وفقدان بصره أثناء عمله ضمن فريق العمل بمستشفى بلطيم النموذجي.





و تعرض الطبيب محمود سامي إلى صعوبة في التنفس، مع ارتفاع ضغط الدم وازدادت الحالة صعوبة يوم السبت 9 مايو ليصل الضغط 120/ 220، وتم إجراء الإسعافات الأولية، وعمل أشعة مقطعية على الصدر، وتم التنسيق له ونقله إلى عناية مستشفى صدر كفر الشيخ عن طريق الإسعاف.



ونال الطبيب العناية الطبية اللازمة، داخل مستشفى الصدر بكفر الشيخ، وعمل مسحة للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد وكانت النتيجة سلبية وتحسنت الحالة المرضية وتم اكتشاف أن الطبيب لا يمكنه الإبصار بمجرد تحسن وعيه، وتم استدعاء طبيب الرمد وطبيب نفسية وعصبية لتوقيع الكشف الطبي عليه.





وأجرى الأطباء له فحوصات عبارة عن أشعة رنين على المخ وأشعة مقطعية على الصدر بمستشفى كفر الشيخ العام وأشعة مقطعية على العين بمركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ، ومتابعة الحالة من قبل استشاري الرمد بالمركز، وجرى نقل الطبيب المصاب إلى عناية مستشفى كفر الشيخ العام، وجرى نقله إلى المركز الطبي العالمي بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.