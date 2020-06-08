خلل فني أم اصطدام.. تضارب في الروايات حول أسباب تحطم طائرة تابعة للتحالف الدولي في العراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، إن طائرة C130 تابعة للتحالف الدولي تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أوضح المصدر أن الطائرة التابعة للتحالف الدولي تحطمت بعد احتراق المحرك، مضيفا أن سبب سقوطها جاء نتيجة خلل فني.





فيما قال مصدر لـ"روسيا اليوم" إن "الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي ضد داعش في العراق، وأنها من ضمن السرب الموجود في قاعدة التاجي الجوية شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "المعلومات الأولية تشير إلى اصطدامها بجدار في القاعدة".





وكانت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلت عن مصادر أمنية عراقية قولها إن طائرة C130 تابعة للقوات الأمريكية تحطمت خلال هبوطها في قاعدة التاجي العسكرية.





وذكرت معلومات أولية عن وجود إصابات ولا يوجد قتلى.





وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الاثنين، عن سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أكدت الخلية أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، موضحة أن انطلاقه جاء من منطقة عرب خضير جنوب مطار بغداد".

وأضافت أن القوات الأمنية بدأت عملية تفتيش للبحث عن المتسببين في هذا العمل الإرهابي.