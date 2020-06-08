ترامب: 99% من أفراد الشرطة عظماء .. ولن أسمح بالمساس بتمويلهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يكون هناك تمويل أو تفكيك لإدارات الشرطة، وأن 99% من ضباط الشرطة هم أناس عظماء للغاية، وذلك خلال اجتماع مائدة مستديرة مع أعضاء إنفاذ القانون في البيت الأبيض اليوم الاثنين.





وبحسب "سي إن إن"، أشاد ترامب بقادة إنفاذ القانون في الغرفة وأشاد بمعدلات الجريمة المنخفضة في الولايات المتحدة هذا العام. وقال ترامب إنها كانت "سنة قوية جدا بالنسبة لكون الجرائم أقل".





وأضاف:"لن يكون هناك قطع تمويل، لن يكون هناك تفكيكا لشرطتنا، لن يكون هناك أي حل لشرطتنا، لقد مكنتنا الشرطة من العيش بسلام".





وتابع ترامب أنه يريد التأكد من "عدم وجود ممثلين سيئين، لكنه يشعر أن 99% من جال الشرطة هم أناس عظماء عظماء".





وواصل:"'في بعض الأحيان سترى بعض الأشياء الفظيعة مثل التي شهدناها مؤخرًا ولكن 99 ، أقول 99.9 ، ولكن لنذهب مع 99٪ منهم أناس رائعين وقد قاموا بأعمال قياسية".





ورفض مرة أخرى تلقي أسئلة من الصحفيين حول رد إدارته على حركة الاحتجاج يوم الاثنين.



