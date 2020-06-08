تحرير 59 مخالفة لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية في الدقهلية

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تحرير 59 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع بنطاق المحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.





أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التموينية بنطاق المحافظة،وفي مجال المخابز تم تحرير 36 مخالفة شملت 21 نقص في الوزن و9 لعدم مطابقة المواصفات،وواحد لكل من تجميع، وواحد عدم نظافة ،وواحد عدم وجود قائمة ،واثنان توقف عن الانتاج،وواحد عدم إعطاء بون،وفي مجال الأسواق تم تحرير 23 محضر شملت 10 لعدم الإعلان،2لعدم وجود شهادة صحية ،2 ذبح خارج السلخانة،4 غلق محل تمويني،3 عدم اعلان،2 عدم الاحتفاظ بفواتير،وتم ضبط 8 شيكارة دقيق.

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