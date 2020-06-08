عمداء الولايات المتحدة يشكلون اتحادا لإصلاح سلوك الشرطة ونظام العدالة العرقية

أطلق مؤتمر عمداء الولايات المتحدة مجموعة عمل جديدة للتصدي لعنف الشرطة وأنماط التمييز العنصري، والتي تحمل اسم USCM اختصار لعمداء مدن الولايات المتحدة الأمريكية.





وبحسب "سي إن إن"، تهدف مجموعة العمل، التي يقودها عمد شيكاجو وتامبا وسينسيناتي، إلى وضع توصيات محددة بشأن ممارسات الشرطة.





وقال برايان بارنيت، رئيس اتحاد USCM وعمدة روتشستر هيلز، ميشيجان، في البيان:"سيقود العمداء هذه المعركة، عمداء الأمة ملتزمون بتفكيك العنصرية النظامية الموجودة في بلدنا".





وأضاف:"لقد حرم الأمريكيون السود من الوعد بالمساواة والعدالة في هذا البلد لفترة طويلة، ويجب أن ينتهي هذا الآن".





قال عمدة شيكاجو لوري لايتفوت: "يتعلق الأمر بالتمييز بين الأجيال في مجتمعاتنا، ومساءلة الشرطة هي جزء حاسم من العمل الذي يجب القيام به لمعالجة هذه القضية بطريقة شاملة".





وكان ترامب قد أعلن رفضه لخطط عمداء بعض المدن بشأن تعديل أو وقف تمويل الشرطة في مدنهم، وقال ترامب متعهدا:"لن يكون هناك قطع تمويل، لن يكون هناك تفكيكا لشرطتنا، لن يكون هناك أي حل لشرطتنا، لقد مكنتنا الشرطة من العيش بسلام".



