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تعليم

للطلاب خارج مصر.. أفضل الجامعات المصرية للدراسة بها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:59 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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نهلة الشربيني
بادرت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الترويج لعدد من الجامعات المصرية، في إطار مبادرة ادرس في مصر.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في مبادرة ادرس في مصر حريصين على وصولك لحلمك من الخلال الدراسة في أفضل الجامعات المصرية وتقديم المنح المناسبة لك".

واضافت: "عشان تعرف ممكن تقدم ازاي اتفرج على الفيديو ده https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw ".

واوضحت أفضل الجامعات المصرية وفقا لموقع webometrics:

1- جامعة القاهرة
2- جامعة الإسكندرية
3- الجامعة الأمريكية بالقاهرة
4- جامعة المنصورة
5- جامعة عين شمس
6- جامعة أسيوط
7- جامعة بنها
8- جامعة الزقازيق
9- جامعة طنطا
10- الجامعة حلوان
11- جامعة الأزهر
12- جامعة كفر الشيخ
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