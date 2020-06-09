للطلاب خارج مصر.. أفضل الجامعات المصرية للدراسة بها

بادرت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الترويج لعدد من الجامعات المصرية، في إطار مبادرة ادرس في مصر.
ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في مبادرة ادرس في مصر حريصين على وصولك لحلمك من الخلال الدراسة في أفضل الجامعات المصرية وتقديم المنح المناسبة لك".
واضافت: "عشان تعرف ممكن تقدم ازاي اتفرج على الفيديو ده https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw ".
واوضحت أفضل الجامعات المصرية وفقا لموقع webometrics:
1- جامعة القاهرة
2- جامعة الإسكندرية
3- الجامعة الأمريكية بالقاهرة
4- جامعة المنصورة
5- جامعة عين شمس
6- جامعة أسيوط
7- جامعة بنها
8- جامعة الزقازيق
9- جامعة طنطا
10- الجامعة حلوان
11- جامعة الأزهر
12- جامعة كفر الشيخ
ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "في مبادرة ادرس في مصر حريصين على وصولك لحلمك من الخلال الدراسة في أفضل الجامعات المصرية وتقديم المنح المناسبة لك".
واضافت: "عشان تعرف ممكن تقدم ازاي اتفرج على الفيديو ده https://www.youtube.com/watch?v=3V8TuI0DFfw ".
واوضحت أفضل الجامعات المصرية وفقا لموقع webometrics:
1- جامعة القاهرة
2- جامعة الإسكندرية
3- الجامعة الأمريكية بالقاهرة
4- جامعة المنصورة
5- جامعة عين شمس
6- جامعة أسيوط
7- جامعة بنها
8- جامعة الزقازيق
9- جامعة طنطا
10- الجامعة حلوان
11- جامعة الأزهر
12- جامعة كفر الشيخ