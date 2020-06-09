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محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسجيل 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:41 ص
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
سجلت محافظة الوادي الجديد، لليوم الثالث على التوالي، 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مراكز إدارية مع ظهورها لأول مرة في مركز الفرافرة.

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، إن المحافظة سجلت 5 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بواقع 2 بقريتي القلمون والقصر في مركز الداخلة، وحالة بقرية "تنيدة" بمركز بلاط، وحالة في مدينة الخارجة لوافد من خارج المحافظة وحالة بمركز الفرافرة ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 99 حالة منهم 9 وفيات.
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وأوضح الزملوط، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 18حالة من المخالطين في مركز الداخلة، بينما وصل عدد حالات الشفاء بالوادي الجديد إلى 49 حالة.

وشدد الزملوط، في بيان صحفي، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة، من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وقال المحافظ، إنه يجري اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

وشدد المحافظ، ضرورة الالتزام بمواعيد الحظر، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة.

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